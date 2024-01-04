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Диетолог объяснила, стоит ли "разгружаться" после праздников и как это правильно делать

Четверг 04 января 2024 09:14
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Диетолог объяснила, стоит ли "разгружаться" после праздников и как это правильно делать Как прийти в форму после праздников (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

После новогодних праздников многие думают о "разгрузке" и устраивают себе моно-диеты или "голодные дни". Стоит ли так поступать?

На этот вопрос дает ответ РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога из Киева Снежану Ворошилову в Instagram.

Вопрос "разгрузки" возникает в таких случаях

Когда праздничные дни были длительными и успели набраться несколько лишних килограммов.

Когда человек долгое время чрезмерно себя ограничивал перед праздниками. Словно сжалась пружина. А потом отпустили пружину и потребление пищи было сильно чрезмерным.

Здесь также желание быстро избавиться от последствий "слабости", но ситуация очень похожа на расстройство пищевого поведения.

"Оба случая - это классическая схема переедания, затем набор веса и желание избавиться от веса. Только причины разные. И здесь человек вспоминает о разгрузке", - написала Ворошилова.

Диетолог объяснила, что при "голодных днях" уходит не вес, а вода. Вы никак не можете терять по одному килограмму в день.

Как вернуть форму

  • Если накануне был поздний ужин, скорее всего, вы не захотите завтракать. Не толкайте в себя, дождитесь, когда проголодаетесь.
  • Ваша главная задача вернуться к вашей рутине и привычкам. А это движение, сон, питание, вода.
  • Если вы потребляли много мяса – вы можете сделать вегетарианские дни.
  • Подойдет небольшой дефицит энергоценности рациона (легкий ужин в течение недели, обычное питание в течение дня).

Как мы ранее писали, мир захлестнул новый тренд в похудении.

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