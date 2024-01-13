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Диетолог объяснила, полезен ли винегрет, который так популярен среди украинцев

Полезен ли винегрет (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Винегрет является очень популярным салатом среди украинцев, особенно зимой. Большинство считает его не слишком полезным, потому что там вроде бы как много углеводов, но действительно ли это так?

Ответ на вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Светланы Фус в Instagram.

Полезен ли винегрет

"Винегрет популярен в Украине овощной салат. Это полезное, простое и вкусное блюдо. Каждая украинская хозяйка готовит его по-своему. И традиционный рецепт с фасолью и солеными огурцами - не единственный. ⁣⁣ Главное, что он готовится из доступных и полезных для здоровья я продуктов", - рассказывает диетолог.

По словам Фус, винегрет - источник клетчатки, пектинов, важных минералов и витаминов. Благодаря квашеным огурцам и капусте он оказывает пробиотическое действие, поддерживает кишечную флору, воздействуя на иммунитет, что особенно важно сейчас.

"Свекла способствует регулярной работе кишечника, положительно влияет на кровеносную систему, сердце и имеет вещества, которые нормализуют давление. Морковь обеспечивает витамином А, капуста и лук витамином С", - объясняет диетолог.

Полезны также горошек и фасоль, потому что они являются хорошими источниками растительного белка и делают салат сытнее. Еще пользу винегрета добавляет масло, которым заправляют салат.

Как разнообразить салат

"Привычный состав салата можно изменить по своему вкусу. Некоторые добавляют морскую капусту, которая обогащает это блюдо йодом. Горошек или фасоль можно заменить чечевицей. В классических рецептах винегрет обычно содержит подсолнечное масло. Особенно вкусно, когда оно нерафинированное, душистое. Но можно использовать другое, например оливковое", - советует Фус.

Можно также изменять пропорции овощей, добавлять грибы, свежие огурцы и даже кислые яблоки.

Диетолог отмечает, что зимой следует готовить винегрет и с фантазией подходить к рецептам, обогащая салат дополнительными овощными компонентами.

 

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