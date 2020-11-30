Дієтолог вразила неочікуваними властивостями популярного фрукту

Цитрусові фрукти містять багато вітамінів, завдяки чому допомагають зміцнити організм, про який в період респіраторно-вірусних захворювань і коронавірусу, потрібно вкрай ретельно дбати. Зокрема, апельсини містять вітамін С, тому вживаючи їх, можна цілком обійтися без аптечних препаратів для підтримки імунітету.

Лікар-дієтолог, нутриціолог, член асоціації дієтологів Канади Наталія Нефедова радить з'їдати вранці цитрусовий фрукт або випивати склянку свіжовичавленого соку. Експерт додала, що до нього краще додати просту воду, оскільки так в напої буде менше калорій і більше рідини. Такий сніданок допоможе наситити організм вітаміном С, а також - відчути себе бадьоріше.

"Своїм пацієнтам я настійно рекомендую вранці з'їдати цитрусовий фрукт. Вся справа в тому, що в нічні години наш організм швидко втрачає вологу, а разом з нею і електроліти. У той момент, коли ви вживаєте цитрусові, ви їх отримуєте, а значить, починаєте бадьоріше себе почувати", - пояснила фахівець.

Але, попри чимало корисних властивостей, захоплюватися апельсинами не варто. Дієтолог застерегла від їхнього надмірного споживання, бо у разі при надлишку, вітамін С втрачає ефект антиоксиданту і стає окислювачем. На день достатньо з'їдати максимум один апельсин, у якому 60-80 міліграмів вітаміну С (щоденна норма 75-90 міліграмів).

Також дієтолог зазначила, що багато вітаміну С окрім фруктів, у зелені, болгарському перці та помідорах.

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