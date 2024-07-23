Диетолог из Японии назвала 8 продуктов, которые нужно есть каждый день для долгой жизни

8 продуктов, способствующих долгой жизни

Матча

Зеленый чай - матча имеет много преимуществ для здоровья. Он содержит витамин С, витамин В, клетчатку и белок, а также противовоспалительные и противовоспалительные полифенолы. Эти природные соединения обладают высоким содержанием антиоксидантов, питательных веществ, защищающих клетки от повреждения.

В Японии практикуется традиционная чайная церемония приготовления зеленого чая. Люди сидят и медитируют с матча, часеном (бамбуковым венчиком), горячей водой и миской.

Ферментированные продукты

Одними из самых популярных продуктов в Японии являются мисо (ферментированная соевая паста, часто используемая в супе), натто (ферментированные соевые бобы) и нукадзуке (ферментированные овощи, маринованные в рисовых отрубях).

"Подрастая мой отец всегда привозил кучу дайкона (редиски) и сезонных овощей от своих местных друзей-фермеров. Я сортировала овощи и подавала их с имбирем", - рассказала Мичико.

Ферментированные продукты также наполнены пробиотиками, которые помогают пищеварению и усвоению и могут снизить риск заболевания.

В каждом регионе Японии есть уникальные виды мисо и маринованные огурцы, в зависимости от погоды, урожая, культуры и образа жизни.

Морские водоросли

В Японии морские водоросли, известные как кайсо, можно найти во многих блюдах и закусках.

"Я думаю, что можно с уверенностью сказать, что я употребляла морскую капусту во время каждого еды, сколько себя помню", - говорит диетолог.

Этот ароматный и экологически чистый продукт имеет множество преимуществ для здоровья. В нем мало калорий и много клетчатки. Он также содержит разнообразные минералы и витамины, включая йод, железо, калий, магний, витамин B12 и омега-3 жирные кислоты.

Бобы

"Соевые бобы вкусны и доступны ежедневной пищей, и я всегда слежу за тем, чтобы выбирать соевые продукты с минимальной обработкой", - рассказала японка.

"Моя кухня не обходится без эдамаме, кинока (соевого порошка), несладкого соевого молока и, конечно, домашнего натто и мисо. Соевые бобы содержат много клетчатки, витаминов группы В, калия и полифенолов, таких как изофлавон", - добавила она.

Все бобовые богаты полифенолами, клетчаткой, калием, белком, витаминами группы В и могут помочь предотвратить воспаления.

Тофу

Этот соевый сыр содержит белок, как и мясо и молочные продукты, но без холестерина. Он также достаточно универсален. Он всегда в списке покупок японцев, потому что его можно использовать во многих разных блюдах.

Кунжут

Семена кунжута – суперпродукт. Жареные коричневые или черные семена кунжута являются основным продуктом на кухне японцев, как и тахини.

"Я обычно обжариваю овощи и жареный рис с молотыми семенами кунжута или пастой из него вместо масла, чтобы получить все преимущества", - сказала диетолог.

В семенах кунжута много витамина В и Е, белка, клетчатки и минералов, таких как магний, кальций и фитостеролы, которые могут помочь контролировать уровень холестерина.

Грибы шиитаке

Шиитаке является основным ингредиентом многих японских блюд. Гриб наполнен белком и витаминами D и B. Он также содержит лентинан, полисахарид, способный бороться с воспалением.

"Я использую сушеные шиитаке для ночной даши (бульона для супа) с морскими водорослями комбу, супа мисо, заправок, уксуса", - рассказала эксперт.

Имбирь

Не только в Японии, но и во всем мире имбирь известен как целебная пища. Он помогает повысить иммунитет и обмен веществ. Его также используют для лечения расстройства желудка и облегчения простуды. Имбирь усиливает вкус блюд и защищает пищу.