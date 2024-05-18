Диетолог назвала рецепт коктейля для похудения всего из 5 ингредиентов

Многие люди худеют к лету, но это нужно делать без вреда для здоровья, избегая экстремальных диет. Сбросить вес помогают протеиновые коктейли из натуральных ингредиентов. Они насыщают организм полезными веществами и предотвращают переедание.
О том, как приготовить протеиновый коктейль для похудения, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Eat This, Not That.
"Протеиновый коктейль, который я рекомендую клиентам для похудения, требует лишь нескольких простых ингредиентов: несладкое миндальное молоко, шпинат, банан, белковый порошок и арахисовое масло. Этот коктейль обеспечивает надежный баланс белка, полезных жиров и клетчатки, что может помочь оставаться сытым и удовлетворенным", - говорит диетолог Кристен Карли.
Протеиновый коктейль содержит: 322 калории, 12,5 г жира, 425 мг натрия, 24 г углеводов, 5 г клетчатки, 32 г белка.
Смешайте в блендере 1 мерную ложку протеинового порошка, 1 стакан несладкого миндального молока, пол банана, 1 столовую ложку арахисового масла, горсть шпината и кубики льда.
Перемешайте до получения однородной кремообразной массы. Чтобы получить более сладкий вкус, добавьте капельку меда или несколько капель экстракта стевии.
"Этот протеиновый коктейль наполнен белком, что помогает чувствовать сытость и удовольствие, поэтому вы с меньшей вероятностью будете перекусывать нездоровыми блюдами. Употребление большого количества белка в течение дня помогает увеличить ощущение сытости и уменьшает голод, что может предотвратить переедание и поддержать ваши усилия похудеть", - говорит диетолог.
Кроме того, коктейль содержит сбалансированную смесь макроэлементов, включая белок, полезные жиры и углеводы, которые могут помочь сохранить насыщение и предотвратить выпадение энергии в течение дня.
Коктейль богат полезными ингредиентами, такими как шпинат, банан и миндальное молоко, содержащие много витаминов, минералов и антиоксидантов. Они снабжают организм необходимыми питательными веществами, чтобы оставаться здоровым и сильным.
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