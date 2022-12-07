Диетолог поделилась рецептом фантастического паштета, который охотно едят даже дети

Как приготовить паштет из печени

"Несколько лет назад я испытала этот рецепт паштета, и он полюбился всем. Особенно ценю его за то, что вкусный, быстро и просто готовится. И мой сын, хоть и не ест печени, но прекрасно кушает этот паштет", - пишет Галина.

Ингредиенты:

куриная печень 500-600 г

1 средняя морковка

1 луковица

соль, перец

сливочное масло 82% 50-100 г

немного растительного масла или кокосового масла для тушения овощей и печени

Процесс приготовления:

Нарежьте печень на куски и промойте кипятком.

Измельчите морковь и лук. Пассируете на масле. Можно также немного добавить воды. Когда овощи станут мягкими и изменят цвет.

Добавьте печень и под крышкой на маленьком огне доведите до готовности. Как печень побелеет и будет почти готова - посолите и поперчите.

Печень с овощами еще гарячую разбейте в блендере до однородной массы. Добавить сливочное масло и хорошо перемешать.

От его количества зависит цвет, сливочность и пластичность паштета. Ну и конечно - калорийность.

Паштет можно пробовать даже горячим, но лучше охладите.