Диетолог поделилась рецептом фантастического паштета, который охотно едят даже дети

Печень по содержанию полезных веществ превосходит некоторые виды мяса. Чтобы ценные для здоровья вещества сохранились, следует ее готовить при минимальных температурах и подавать с овощами.
Как из печени приготовить паштет, который будет полезным и вкусным, рассказала диетолог Галина Сеник.
"Несколько лет назад я испытала этот рецепт паштета, и он полюбился всем. Особенно ценю его за то, что вкусный, быстро и просто готовится. И мой сын, хоть и не ест печени, но прекрасно кушает этот паштет", - пишет Галина.
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Нарежьте печень на куски и промойте кипятком.
Измельчите морковь и лук. Пассируете на масле. Можно также немного добавить воды. Когда овощи станут мягкими и изменят цвет.
Добавьте печень и под крышкой на маленьком огне доведите до готовности. Как печень побелеет и будет почти готова - посолите и поперчите.
Печень с овощами еще гарячую разбейте в блендере до однородной массы. Добавить сливочное масло и хорошо перемешать.
От его количества зависит цвет, сливочность и пластичность паштета. Ну и конечно - калорийность.
Паштет можно пробовать даже горячим, но лучше охладите.
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