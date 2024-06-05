Диетолог поделилась лайфхаком, который поможет быстрее похудеть

Как правильно употреблять фрукты во время диеты

Эксперт поделилась лайфхаком для тех, кто на диете. Суть в том, чтобы не обращать внимания на калорийность фруктов.

По словам диетолога, вопрос не в калориях, а в способности поднимать уровень инсулина в крови. Это означает, что фрукты нужно выбирать с низким гликемическим и инсулиновым индексами - эти две цифры важнее калорий.

В частности, эффективнее всего помогают худеть ягоды, которые держат инсулин под контролем.

Порции 200-300 г в первой половине дня будет достаточно. Идеальное время - второй завтрак.

Список фруктов

Персик

Гликемический индекс одного среднего персика составляет около 42, что не повредит уровню сахара и инсулина. К тому же плоды персиков богаты полезными для здоровья питательными веществами, такими как калий, клетчатка, витамины А и С, их употребление позволяет оставаться сытым в течение длительного времени.

Вишня

Гликемический индекс очень низок всего 25: это означает, что вишня не вызывает быстрого повышения уровня сахара в крови.

Также содержит большое количество антиоксидантов, витамина С и клетчатки, которые снижают метаболизм сахара и избавляют от его скачков в крови.

Слива

Помимо клетчатки и антиоксидантов, она содержит 15 различных витаминов и минералов. Гликемический индекс - 40.

Яблоки

Несладкие сорта также обладают невысокой гликемической нагрузкой и подходят даже диабетикам. Кроме того, яблоки содержат большое количество необходимых витаминов и минералов, а также большое количество клетчатки, препятствующей быстрому усвоению сахара.

Фруктом с самым низким гликемическим индексом является авокадо - за счет высокого содержания клетчатки и растительных жиров его ГИ составляет 10 единиц. Следом идет лимон - 20 единиц, а также смородина, вишня и голубика - 25 единиц. В то время как арбуз и виноград - около 70-75.