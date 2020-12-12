Дієтолог перелічила овочі для зимового харчування: ситно і без зайвих калорій

Овочі неодмінно мають бути у раціоні протягом року. Взимку їхній вибір значно менший, аніж влітку, але урізноманітити харчування можна за допомогою квашених, консервованих та заготовлених на початку осені овочів.

Дієтолог Світлана Фус у своєму Fаcebook розповіла, що необхідно щодня споживати близько 500 г овочів. Їх можна розділити на кілька прийомів їжі. До прикладу, у порції вінегрету є 200-250 г овочів.

Зокрема, взимку медик радить вживати селеру, пастернак, топінамбур, ріпчасту цибулю. Вони, каже Фус, доступні у магазинах протягом всієї зими й добре зберігаються.

Крім того, вона радить додати до раціону заморожені овочі, які за харчовою цінністю майже не поступаються свіжим. Йдеться про кольорову і брюссельську капусту, броколі, капусту романеску, баклажани, кабачки, цибулю порей, помідори та перець. Не менш корисною є й спаржева квасоля.

Фус розповідає, що із цих овочів можна приготувати багато різних страв. Для прикладу вона назвала овочеві роли з суміші капуст, цибулі та сиру або густі супи-пюре. Але готувати овочі вона радить на пару. Таким чином, за її словами, вони збережуть харчову цінність.

Також дієтолог рекомендує вживати квашені овочі, але не мариновані. Втім, їх краще вживати в помірній кількості та на обід. Адже квашені овочі містять багато солі, тому можуть затримувати воду, призводити до набряклості й викликати спрагу. Також Фус радить вживати морську капусту, але в жодному разі не мариновану.

Для того, щоб урізноманітити свій раціон взимку, до нього можна додати кабачкову ікру або консервовані овочеві салати, гарбуз, свіжі, сушені або заморожені гриби. Але щодо них, як наголошує дієтолог, варто бути дуже обережними, оскільки це важка для шлунку їжа, хоч і містять багато мінералів, які потрібні організму.

"Це важка для травлення їжа, тому у великих кількостях їх краще не вживати. І не забувайте про протипоказання. Кому не можна, той не їсть", - написала Фус.

Зі слів дієтолога, до овочевих страв можна додавати насіння, горіхи, авокадо, маслини, часник, імбир, спеції. Вони поліпшують смак страв й надають їм більшої користі.

Фус також звернула увагу на різне проросле насіння, яке містить багато корисних мінералів, вітамінів, біологічно активних речовин. Але і його споживати треба в міру.

Оскільки більшість овочів взимку вирощують в теплицях або привозять з інших країн, тому вона радить додати у зимовий раціон помірну їх кількість.

"Головне, бути впевненими в їх якості. Не в сезон вони можуть містити багато нітратів. Я вважаю, що це більше літні овочі й вони корисніші в період їх дозрівання на відкритому ґрунті", - резюмувала дієтолог.

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