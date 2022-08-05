Дієтолог пояснила, чи для всіх помідори однаково корисні

Пігмент лікопін, який і надає помідорам їх "фірмовий" червоний колір, в організмі людини не синтезується, проте надходить тільки з їжею.

"Основним його джерелом є томати - до 80% від загального споживання", - зазначає фахівець.

У помідорі може міститися від 5 до 50 мг/кг, в залежності від сорту овоча (чим червоніше - тим цього пігменту більше).

Які функції виконує лікопін:

захищає клітини організму від вільних радикалів,

не руйнується при нагріванні та засвоюється з жирами,

профілактика катаракти та вікової макулярної дегенерації (хвороба сітківки очей у літніх людей),

знижує ризик розвитку атеросклерозу,

допомагає шкірі залишатися пружною.

"Лікопін буде особливо корисний людям що палять або людям, які працюють на шкідливому виробництві", - говорить дієтолог.

Кому не слід налягати на помідори

Також експерт звертає увагу, що у помідорів практично немає побічних дій і протипоказань. Але все ж в деяких випадках і при ряді особливостей організму з цими плодами потрібно бути обережним. Це стосується: