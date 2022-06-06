Дієтолог пояснила, чому влітку не треба захоплюватися фруктово-ягідними соками

Вся справа саме у вмісті глюкози і фруктози в ягодах і фруктах. Ці прості вуглеводи дають ту саму солодкість, а при великій присутності в нашому раціоні здатні привести до зайвої ваги.

"Чим більше простих вуглеводів в нашому харчуванні, не важливо, з якого джерела надходять, тим більша ймовірність перетворення їх в жири. А жири, як відомо, відкладаються в депо, що не тільки збільшує розмір нашого одягу, але і шкодить нашому здоров'ю", - звертає увагу фахівець.

Дієтолог з цієї ж причини не радить влітку захоплюватися фруктово-ягідними соками, і пояснює, чому:

По-перше , кількість простих вуглеводів у склянці фруктового соку більша, ніж можна отримати з рекомендованої денної норми фруктів. Наприклад, з одного яблука можна отримати 50-70 мл соку, тому в склянці соку буде не одне яблуко. Особливо, якщо в соки доданий ще й цукор.

, кількість простих вуглеводів у склянці фруктового соку більша, ніж можна отримати з рекомендованої денної норми фруктів. Наприклад, з одного яблука можна отримати 50-70 мл соку, тому в склянці соку буде не одне яблуко. Особливо, якщо в соки доданий ще й цукор. По-друге, під час приготування соку з фруктів і ягід видаляється цінна частина - харчові волокна. Влітку куди корисніше вживати смузі з суміші овочів і зелені з невеликим додаванням фруктів-ягід.

Експерт зазначає, що ласувати можна будь-якими фруктами і ягодами, та важливо дотримуватися норми.

"Співвідношення овочів і фруктово-ягідної частини під час збалансованого харчування має становити приблизно 2:1. Якщо норма овочів - 400-500 г, то фруктів-ягід можна з'їсти 200-250 г", - пише дієтолог Фус.