Дієтолог пояснила, чому влітку не треба захоплюватися фруктово-ягідними соками

Фрукти і ягоди є джерелом корисних вітамінів з мінералів, містять воду, і аскорбінову кислоту з антиоксидантами, а також харчові волокна. А ще така улюблена багатьма літня рослинна їжа - смачна і солодка. Однак експерти в області здорового харчування не рекомендують занадто налягати на фруктово-ягідні соки - це загрожує неприємними наслідками.
Про це розповіла дієтолог Світлана Фус на сторінці в Facebook.
Вся справа саме у вмісті глюкози і фруктози в ягодах і фруктах. Ці прості вуглеводи дають ту саму солодкість, а при великій присутності в нашому раціоні здатні привести до зайвої ваги.
"Чим більше простих вуглеводів в нашому харчуванні, не важливо, з якого джерела надходять, тим більша ймовірність перетворення їх в жири. А жири, як відомо, відкладаються в депо, що не тільки збільшує розмір нашого одягу, але і шкодить нашому здоров'ю", - звертає увагу фахівець.
Дієтолог з цієї ж причини не радить влітку захоплюватися фруктово-ягідними соками, і пояснює, чому:
Експерт зазначає, що ласувати можна будь-якими фруктами і ягодами, та важливо дотримуватися норми.
"Співвідношення овочів і фруктово-ягідної частини під час збалансованого харчування має становити приблизно 2:1. Якщо норма овочів - 400-500 г, то фруктів-ягід можна з'їсти 200-250 г", - пише дієтолог Фус.
Нагадаємо, раніше науковці назвали ягоду, яка покращує пам'ять і запобігає деменції.
Додамо також, нещодавно ми писали, які продукти потрібно обов'язково їсти в червні, та на які сезонні фрукти й овочі бажано звернути увагу.