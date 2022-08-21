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Дієтолог пояснила, чи можна за літо наїстись вітамінами на зиму

Фото: Які овочі та фрукти потрібно їсти заради вітамінів (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Вітаміни - це мікронутрієнти, які, як вже зрозуміло з їхньої назви, потрібні організму в мікрокількостях.

Дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, чи можна влітку взяти вітаміни з фруктів та овочів, щоб "запастись" ними на зиму.

Які вітаміни потрібні зимою

Є лише два вітаміни, дефіцит яких може бути в не літню пору року: вітаміни С та D. Вітаміном С "наїстися" на запас не можна і в організмі він не синтезується, а вітамін D важливо одержувати влітку від сонця, а не лише з їжі.

Дієтолог пояснила, що проблема сучасного полягає в тому, що ми часто переїдаємо макронутрієнти (білки, жири та вуглеводи) і не доїдаємо мікронутрієнти.

Це недоїдання може виявлятися у загальній втомі, втомі в м'язах, дратівливості та сотні інших проявів, нечітко виражених і без лабораторних підтверджень.

Які вітаміни не можна отримати з баночок

Наприклад, вітамін Е має вісім різних форм (токоферолів). Їх у вітамінну баночку не помістиш.

Якщо приймати лише одну форму вітаміну Е, то білки у стінці кишечника, які беруть участь у засвоєнні токоферолів, перенасичуються цією формою та перестають ефективно засвоювати інші форми.

Те саме стосується і бета-каротину: людському організму потрібні різні каротиноїди, та їх десятки.

Вітамін D необхідний для роботи мозку, імунної системи, міцних кісток і багатьох процесів обміну речовин. Мало вітаміну D - є ризик померти серцевого нападу, раку, розсіяного склерозу, діабету.

Однак дуже часто в добавках використовують вітамін D2 (ергокальциферол, що утворюється в рослинах під дією УФ), який працює не зовсім так, як вітамін Д3 (холекальциферол, що утворюється в організмі під дією УФ). Крім того, як правило, до вітаміну D не додають "забутий" вітамін К, добре працює саме з цим вітаміном.

Тому найкраще буде одержувати вітаміни:

Е з їжі -- не смажені горіхи, ростки пшениці, соняшникова нерафінована олія, насіння;

D- з їжі (жовтки домашніх яєць, риба, печінка тріски) та із сонячного проміння;

К із зелені (шпинат, капуста, брюссельська капуста), пряних трав (петрушка, базилік), ферментованих продуктів (для нас - зрілий сир; найнезвичніше -- липке і тягуче натто (ферментовані зелені боби, темпе).

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