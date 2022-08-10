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Дієтолог пояснила, чи є безпечна кількість трансжирів в раціоні на день

Колаж РБК-Україна: дієтолог висловилася про продукти з трансжирами
Автор: Володимир Костирін

Трансжири присутні в багатьох продуктах швидкого харчування, якими нерідко "балують" себе відвідувачі фаст-фудів і кафе, піцерій та інших закладів громадського харчування. При цьому експерти в області здорового харчування закликають не налягати на страви з трансжирами, попереджаючи про негативний вплив на здоров'я.

Про це розповіла відомий український дієтолог Світлана Фус у своєму Facebook.

Що не так з трансжирами

Специфічний вид ненасичених жирів, отриманих штучним шляхом, широко застосовується на кухнях у фаст-фудах.

"Рідкі рослинні масла в результаті процесу гідрогенізації перетворюються на тверді рослинні жири - маргарини і кулінарні жири. Цей "поліпшений" рослинний жир, дешевий, довго зберігається навіть при кімнатній температурі", - пише авторитетний фахівець.

У таких жирів викривлена молекулярна структура, яка для природних сполук не характерна.

Трансжири, вбудовуючись в клітини нашого організму, порушують метаболізм, і перешкоджають повноцінному харчуванню клітин.

Чим загрожує вживання їжі з трансжирами

  • Споживання багатих трансжирами продуктів "дарує" людям додаткові кілограми у вазі.
  • Збільшують ризик цукрового діабету, інсулінорезистентність.
  • Підвищують загрозу можливого розвитку новоутворень.
  • Можуть привести до хвороб серцево-судинної системи.
  • "Вони відповідають не тільки за "засмічення" артерій. Нові дослідження показують, що вони мають негативний вплив на нашу пам'ять! Трансжири порушують обмін речовин в клітинах мозку!" - звертає увагу дієтолог.

Кому особливо шкідливі трансжири

Негативний вплив на здоров'я продукти з трансжирами - для вагітних і плоду, що розвивається.

Також вони погіршують якість молока у годуючих матерів, передаються з молоком матері дитині.

Які це продукти

Трансжири присутні в багатьох продуктах швидкого харчування, таких як:

  • гамбургер,
  • картопля фрі,
  • хот-доги,
  • піца,
  • вершки для кави,
  • маргарин,
  • чіпси,
  • морозиво,
  • шоколадні вироби та інше.

Чи є "безпечна доза" трансжирів?

Дієтолог наголошує, що будь-яка кількість трансжирів шкідливо для здоров'я.

"Для них не існує верхніх і нижніх безпечних меж", - додає фахівець.

Нагадаємо, нещодавно вчені назвали продукти, які заважають досягти довголіття.

Додамо також, перед цим дієтолог розповіла, які продукти провокують головний біль.

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