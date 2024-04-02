Диетолог назвал список вредных и "бестолковых" овощей и рассказал, кому их есть нельзя

Диетолог Юрий Попко рассказал, какие овощи нужно употреблять не очень часто, потому что они не полезны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост эксперта в Facebook.

Какие овощи не очень полезны

Картофель

По словам диетолога, картофель - крахмал, а это в свою очередь быстрый углевод, поднимающий резко сахар в крови.

Содержание крахмала составляет 80%, также содержит минимальное количество витаминов, минералов, клетчатки.

"А если же вы еще и этот картофель жарите, фри, пюре, то этим только еще хуже делаете, добавляете кучу жира ненужного Омега 6, а если питаетесь по заведениям, то там никто не меняет это масло по несколько дней. Соответственно едите канцерогены из пережженного масла", - отметил Юрий.

Если хотите получать максимум пользы от картофеля – то варите/запекайте в мундирах и употребляйте в пищу охлажденной. Так получите калий из кожуры, клетчатку и в охлажденном состоянии - это сложный углевод.

Кукуруза

Это генно-модифицированное растение (злаковое), если же вы сами его не выращиваете.

Что касается консервированной, то туда добавляют сахар, а она и без добавленного сахара сама содержит кучу сахара. На фоне других бобовых, она не самая лучшая по содержанию витаминов, микроэлементов.

Диетолог советует вместо кукурузы выбирать, чечевицу, нут, зеленый горох, маш обыкновенный.

Кукурузная крупа это та самая кукуруза, только мелко смолотые зерна, что только повышает гликемический индекс и усугубляет ситуацию.

Перец болгарский, баклажан и томаты

Недостаток этих овощей состоит в том, что они содержат лектины и сапонины в кожуре и семенах. Если присутствуют аутоиммунные заболевания, проблемы со слизистой желудка и кишечника, дуоденит, то лучше их исключить из рациона.

"Еще такая рекомендация, если организм ваш плохо реагирует на эти три овоща, особенно перец и томаты, лучше потребляйте в приготовленном виде, а не сырые и снимайте кожицу. Интересный факт, болгарский перец содержит витамин С в большем количестве, чем лимон и апельсин. Если есть псориаз, эти три овоща также рекомендуется исключить из рациона", - отметил Попко.