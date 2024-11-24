Диетолог назвал причины рака поджелудочной железы, на которые человек не оказывает влияния
Рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, его часто, в 85% случаев, диагностируют на поздней стадии, когда заболевание уже получило широкое распространение, часто с поражением других органов. хирургическое вмешательство.
Какие факторы приводят к этому виду онкологии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.
Факторы риска рака поджелудочной железы: что мы можем контролировать?
Управляемые факторы риска:
Курение: повышает риск всех видов рака, в частности, рак поджелудочной железы. Приблизительно 25% случаев этого заболевания связаны с курением.
Ожирение индекс массы тела более 30 увеличивает вероятность развития рака поджелудочной на 20%.
Нездоровое питание: диеты с высоким содержанием насыщенных жиров, как в красном мясе и обработанных продуктах, повышают риск. Низкое потребление овощей и фруктов также оказывает негативное влияние.
Чрезмерное употребление алкоголя: длительное потребление алкоголя вызывает хронический панкреатит в 7 из 10 случаев, что значительно повышает риск развития рака.
Неуправляемые факторы риска:
Возраст: риск рака поджелудочной значительно возрастает после 55 лет, причем 70% случаев встречаются среди людей старше 66 лет.
Сахарный диабет 2 типа: длительный диабет увеличивает вероятность развития заболевания в 1,5-2 раза.
Вирусные инфекции: гепатит В повышает риск на 24%, а ВИЧ или гепатит С – в 2,8 раза.
Хеликобактер пилори: положительный статус этой инфекции может умеренно увеличивать риск.
Хронический панкреатит: воспаление поджелудочной железы значительно повышает риск рака.
Семейный анамнез: 5–10% случаев связано с унаследованными генетическими мутациями.
Воздействие химических веществ: в частности, пестицидов, бензола, нефтехимии и некоторых красителей.
Синдром Линча: наследственные мутации генов повышают риск рака поджелудочной и других видов.
Как снизить риск?
Ряд факторов риска, связанных с образом жизни, можно контролировать:
- Соблюдение здорового питания: больше фруктов, овощей, цельных злаков, меньше насыщенных жиров.
- Физическая активность: регулярное движение снижает риск ожирения и, соответственно, рака.
- Ограничения алкоголя и табака: эти привычки значительно повышают риск рака.
- Забота о психическом здоровье: снижение стресса способствует общему оздоровлению.
Исследования также показывают, что астма, аллергия и группа крови 0(I) ассоциируются с более низким риском рака поджелудочной железы.
Хотя здоровый образ жизни не гарантирует полной защиты от рака, он значительно снижает риск этого и многих других заболеваний.
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