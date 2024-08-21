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Диетолог назвал признаки повышения кортизола и объяснил, почему это важно

Фото: Почему кортизол оказывает влияние на наш организм (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Кортизол - это гормон, отвечающий за регуляцию реакции организма на стресс. В социальных сетях, особенно TikTok, распространяется информация о том, что значительный стресс приводит к повышенному высвобождению кортизола, что, в свою очередь, может вызвать отек лица. Этот феномен уже получил название "кортизоловое лицо".

Как проявляется высокий уровень кортизола в организме и почему это важно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Стресс и кортизол

По словам экспертов, хотя гормон может определенным образом влиять на форму лица, механизмы изменений совсем другие. Кортизол стимулирует работу сальных желез, что может привести к закупорке пор в коже и ухудшению состояния акне.

Но повседневный стресс не повышает уровень кортизола достаточно высоко или достаточно длительно, чтобы вызвать значительный отек лица или одутловатость. В случаях появления отеков советуют ограничить потребление соли, пить больше воды и высыпаться.

У людей с синдромом Кушинга, имеющих хронически высокий уровень кортизола, и у людей, принимающих стероиды в течение длительного периода, может развиться так называемое "лунное лицо". Когда жир накапливается с обеих сторон лицо, что придает ему округлый или одутловатый вид.

Как проявляется высокий уровень кортизола

Естественные колебания уровня кортизола в течение дня нормальные. Для определения его уровня обычно используют анализы крови, мочи или слюны. Существуют также признаки, свидетельствующие о чрезмерно высоком (например, при синдроме Кушинга) или чрезмерно низком уровне кортизола (при надпочечной недостаточности).

Общие признаки и симптомы повышенного уровня кортизола включают в себя:

  • увеличение веса, особенно в области лица и живота
  • жировые отложения между лопатками широкие фиолетовые растяжки на животе
  • мышечная слабость в верхней части рук и бедрах
  • высокий уровень сахара в крови
  • гипертония
  • чрезмерный рост волос на лице, груди и спине
  • слабые кости и переломы

Симптомы могут варьироваться в зависимости от того, насколько повышен уровень кортизола. Если вы заметили постоянный отек лица, живота или ног, обратитесь к врачу, чтобы исключить серьезные заболевания.

Знайте, что здоровый образ жизни критически важен для поддержания уровня кортизола в оптимальном диапазоне. Он включает сбалансированное питание, воздержание от вредных привычек, достаточное сновидение и регулярное движение. Сон имеет огромное значение для кортизола, поэтому следует высыпаться должным образом.

 

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