Диетолог объяснил недостатки круп и назвал самые неполезные из них

Недостатки круп

Индивидуальная непереносимость глютена, содержащегося в пшенице, ржи, ячмене и может быть немного в овсе.

Что касается овса, то глютена он не содержит, но из-за того, что обрабатывают эти зерна на том же оборудовании часто, что и пшеницу и растет он рядом с пшеницей, то овес может содержать остатки глютена.

К полезным крупам не относятся никакие хлопья быстрого приготовления, это пищевой мусор, и в таких крупах нет ничего полезного, это чистый сахар.

Какие крупы не полезны

На первом месте стоит манная крупа (это в целом мука), на втором белый шлифованный рис, и на третьем кукурузная крупа – это аналог манки и также не относится к полезным крупам, потому что мелко измельченная и обработанная.

"Хотя в защиту добавлю, что эти каши насыщают надолго, поэтому если цель "напичкаться" и это не часто, то можно и эти крупы потреблять", - отметил эксперт.

Как неправильно готовят кашу

По словам диетолога, если неправильно готовить кашу, ее легко можно испортить, даже самую полезную.

Если разварить крупу, то гликемический индекс будет выше, то есть из медленного углевода делается быстрый.

Старайтесь варить так, чтобы каждая крупинка была целая и немного недоварена, а не чтобы разваливалась. Не переваривайте в состояние пюре.

Крупы содержат много железа, но если вы варите их на молоке, которое содержит в своем составе кальций, то этот кальций нейтрализует железо.

Если вы достаточно потребляете в своем рационе таких продуктов, как мясо, богатое железом, то это компенсирует недобор железа из круп, но если это не так, имейте в виду.

Кстати, любую кашу даже бесполезную улучшить, если добавить к ней, например, белка, орехов, ягод, овощей, семян, масла, масла.