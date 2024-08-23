Диетолог назвал самый вредный продукт из магазина, который никогда не купит

Что важно знать

Зарегистрированный диетолог и профессор диетологии Гавайского университета Цзинан Банна сообщила, что ультраобработанные продукты обычно имеют высокое содержание сахара и соли и изготовлены из ингредиентов, которые обычно не найдем на нашей кухне.

Если бы Банни пришлось выбрать пищу № 1, которая прошла ультраобработку, она избегала бы популярного продукта быстрого приготовления. Речь идет о супах быстрого приготовления, обычно продающихся в пакетиках.

Супы быстрого приготовления лучше не есть часто (Скриншот)

Какая еда очень вредна

Банна считает, что супы быстрого приготовления, обычно содержащие лапшу и ароматизаторы, как правило, содержат много натрия и насыщенных жиров. В них также обычно мало клетчатки.

"Это очень нездоровая еда", - сказала эксперт.

Пища с высоким содержанием натрия или насыщенных жиров может способствовать развитию хронических заболеваний, таких как болезни сердца.

"Конечно, нам нужно некоторое количество натрия, поэтому мы говорим о чрезмерном потреблении как о проблеме. Если суп быстрого приготовления - это быстрая еда, к которой вы стремитесь, подумайте о выборе консервированного супа с низким содержанием натрия и овощей и бобов", - отметила она.

Когда речь заходит о содержании натрия и насыщенных веществ, хорошим способом понять, есть ли в продукте низкое или высокое содержание этих питательных веществ, было бы использовать правило 5/20.

Вы можете посмотреть на суточную норму, и если суточная норма составляет 5% или менее, вы можете считать это низким источником этого питательного вещества.

Если 20% или больше, это свидетельствует о том, что в нем совсем немного.

Вы также можете приготовить свой собственный суп дома, который обычно содержит гораздо меньше натрия, и вы также можете добавить ваши любимые овощи и фасоль для получения клетчатки.

Также не стоит переживать, если вы употребляете растворимый суп очень редко, ведь умеренное потребление - это основа всего.