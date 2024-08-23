Диетолог назвал самый вредный продукт из магазина, который никогда не купит

Чем больше мы узнаем про ультраобработанные продукты, тем больше мы понимаем, насколько они нездоровы для общего здоровья. По словам врачей Американской медицинской ассоциации, регулярное употребление прошедших ультраобработку продуктов может увеличить ваши шансы на развитие таких заболеваний, как сердечные заболевания и деменция.

Какой продукт из этого вреден, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.

Что важно знать

Зарегистрированный диетолог и профессор диетологии Гавайского университета Цзинан Банна сообщила, что ультраобработанные продукты обычно имеют высокое содержание сахара и соли и изготовлены из ингредиентов, которые обычно не найдем на нашей кухне.

Если бы Банни пришлось выбрать пищу № 1, которая прошла ультраобработку, она избегала бы популярного продукта быстрого приготовления. Речь идет о супах быстрого приготовления, обычно продающихся в пакетиках.

Супы быстрого приготовления лучше не есть часто (Скриншот)

Какая еда очень вредна

Банна считает, что супы быстрого приготовления, обычно содержащие лапшу и ароматизаторы, как правило, содержат много натрия и насыщенных жиров. В них также обычно мало клетчатки.

"Это очень нездоровая еда", - сказала эксперт.

Пища с высоким содержанием натрия или насыщенных жиров может способствовать развитию хронических заболеваний, таких как болезни сердца.

"Конечно, нам нужно некоторое количество натрия, поэтому мы говорим о чрезмерном потреблении как о проблеме. Если суп быстрого приготовления - это быстрая еда, к которой вы стремитесь, подумайте о выборе консервированного супа с низким содержанием натрия и овощей и бобов", - отметила она.

Когда речь заходит о содержании натрия и насыщенных веществ, хорошим способом понять, есть ли в продукте низкое или высокое содержание этих питательных веществ, было бы использовать правило 5/20.

Вы можете посмотреть на суточную норму, и если суточная норма составляет 5% или менее, вы можете считать это низким источником этого питательного вещества.

Если 20% или больше, это свидетельствует о том, что в нем совсем немного.

Вы также можете приготовить свой собственный суп дома, который обычно содержит гораздо меньше натрия, и вы также можете добавить ваши любимые овощи и фасоль для получения клетчатки.

Также не стоит переживать, если вы употребляете растворимый суп очень редко, ведь умеренное потребление - это основа всего.