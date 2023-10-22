Диетолог назвал самую простую привычку, которая улучшает здоровье. Вот что нужно делать

Сколько нужно пить воды в день

"Организм человека примерно на 60% состоит из воды. Ее процент существенно больше при рождении (75%) и постепенно уменьшается во взрослой жизни. Женский организм в среднем вмещает на 5% меньше воды, чем мужской", - пишет диетолог.

Он отмечает, что пить достаточно - одна из самых простых и лучших привычек, которую вы можете практиковать ежедневно для общего здоровья. Обычно рекомендуется выпивать 6-8 стаканов воды по 250 мл в день.

Швец приводит 7 подтвержденных преимуществ для здоровья от употребления достаточного количества воды.

Вода улучшает физическую работоспособность

При недостаточной гидратации может ухудшиться двигательная активность, особенно во время интенсивных тренировок или сильной жары.

"Обезвоживание будет иметь заметный эффект, если вы теряете только 2% содержания воды в организме. Нередко спортсмены с потом теряют до 6-10% своего веса. Это может привести к изменению температуры тела, снижению мотивации и повышенной усталости. А также значительно усложнить выполнение упражнений, как физических, так и умственных", - объясняет врач.

Доказано, что оптимальная гидратация предотвращает это, и она даже может уменьшить окислительный стресс, возникающий во время высокоинтенсивных упражнений. Это связано с тем, что мышцы примерно на 80% состоят из воды. Поэтому при интенсивных тренировках важно пить достаточно воды.

Вода влияет на уровень энергии и работу мозга

Даже легкое обезвоживание, например потеря 1-3% массы тела, может негативно повлиять на многие аспекты функции мозга. В исследовании с участием молодых женщин ученые обнаружили, что потеря жидкости на 1,4% после физических упражнений ухудшает как настроение, так и концентрацию. Кроме того, увеличивает частоту головных болей", - говорит Швец.

Исследование показало, что среди молодых мужчин потеря жидкости в 1,6% была вредна для оперативной памяти и усилила чувство тревоги и усталости. Утрата воды на 1-3% равна приблизительно 0,5-2 кг утраты массы тела для человека весом 68 кг.

Многие другие исследования, в которых принимали участие люди всех возрастов - от детей до пожилых - показали, что легкое обезвоживание ухудшает настроение, память и работу мозга.

Как вода влияет на организм (фото: uainfo.org)

Предотвращает головную боль

"У некоторых людей обезвоживание может вызвать головную боль и мигрень. Исследования показали, что головная боль является одним из самых распространенных симптомов обезвоживания. Кроме того, питьевая вода помогает облегчить головную боль у тех, кто часто ее ощущает", - говорит диетолог.

Исследование, проведенное среди 102 участников, продемонстрировало, что употребление дополнительных 1,5 литра воды в день привело к значительным улучшениям по системе оценки симптомов мигрени. 47% людей, которые пили больше воды, сообщили об уменьшении головных болей, тогда как только 25% в контрольной группе отметили такой эффект.

"Однако мнения исследователей по поводу связи гидратации и симптомов мигрени разнятся, поэтому для подтверждения этой потенциальной пользы необходимы дополнительные качественные исследования", - отмечает врач.

Помогает справиться с запорами

При лечении запора медики часто советуют больному больше пить воду. Некоторые исследования подтверждают, что низкое употребление воды является фактором риска запоров.

"Увеличение гидратации помогает уменьшить запор. Особенно полезным напитком является минеральная вода, богатая магнием и натрием, которая увеличивает частоту стула у людей с запорами. Вместе с тем, употребление такой воды должно быть ограничено. Преимущественно необходимо употреблять воду нормальной минерализации", - объясняет Швец.

Помогает лечить мочекаменную болезнь

Камни - это скопление минеральных кристаллов, образующихся в мочевыводящей системе. Наиболее распространенной формой являются камни в почках. Есть ограниченные доказательства того, что употребление воды помогает предотвратить рецидив у людей, которые раньше имели мочекаменную болезнь.

"Больше употребление жидкости увеличивает объем проходящей через почки мочи. Это уменьшает концентрацию минералов, поэтому меньшая вероятность их кристаллизации и образования комков. Считается, что вода также помогает предотвратить первичное образование камней, но для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования", - говорит диетолог.

Уменьшает похмелье

Алкоголь является мочегонным средством, при его употреблении теряется больше воды. Это может привести к обезвоживанию.

"Оно не является основной причиной похмелья, однако вызывает такие симптомы, как жажда, усталость, головная боль и сухость во рту. Хороший способ уменьшить похмелье - выпивать стакан воды между приемами алкогольных напитков и по крайней мере один большой стакан воды перед сном", - советует Швец.

Помогает похудеть

Дело в том, что вода повышает чувство сытости. Увеличение употребления воды способствует потере веса вследствие незначительного ускорения метаболизма, что увеличивает количество ежедневно сжигаемых калорий.

"Исследование 2013 года с участием 50 молодых женщин с лишним весом продемонстрировало, что употребление дополнительных 500 мл воды трижды в день перед едой в течение 8 недель привело к значительному снижению массы тела и жира в организме по сравнению с их измерениями до исследования", - говорит диетолог.

При этом он отмечает, что важно также время приема воды. Лучше всего пить воду за пол часа до еды. Это помогает чувствовать себя более сытым, а значит употреблять меньше калорий.

"Даже легкое обезвоживание может повлиять на физическое самочувствие и психику. Убедитесь, что вы получаете достаточное количество воды каждый день и сделайте так, чтобы всегда иметь ее с собой", - советует врач.