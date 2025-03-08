Диетолог назвал самый полезный для здоровья завтрак. И это не яйца

Когда речь идет о здоровом завтраке, многие из нас первым делом вспоминают яйца. Однако существуют и другие варианты, которые могут быть более полезными и питательными для организма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт ABS de Sevilla.
Диетолог и эндокринолог Антонио Эскрибано считает средиземноморский завтрак самым здоровым вариантом. Он сочетает в себе много жизненно важных факторов.
Традиционный испанский завтрак состоит из хлеба, оливкового масла первого отжима, ветчины и помидоров. Он также отметил, что этот завтрак должен быть хорошо пережеванным и не в больших количествах.
"Когда я вижу, как люди едят огромный тост с большим количеством масла, то это приводит к набору веса", - пояснил эксперт.
Также стоит добавить немного молочных продуктов - небольшой стакан цельного молока, чтобы обеспечить витаминами A, D и K.
В общем, средиземноморский завтрак помогает поддерживать баланс, способствует здоровью сердца и снижает риск хронических заболеваний.
На завтрак стоит избегать продуктов, которые могут замедлить обмен веществ или повысить уровень сахара в крови. Вот некоторые из них:
Вместо этого выбирайте для завтрака богатые клетчаткой, белками и здоровыми жирами продукты, такие как овес, орехи, ягоды или омлет с овощами.
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