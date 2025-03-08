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Диетолог назвал самый полезный для здоровья завтрак. И это не яйца

Суббота 08 марта 2025 11:19
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Диетолог назвал самый полезный для здоровья завтрак. И это не яйца Назван самый полезный завтрак (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Когда речь идет о здоровом завтраке, многие из нас первым делом вспоминают яйца. Однако существуют и другие варианты, которые могут быть более полезными и питательными для организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт ABS de Sevilla.

Какой завтрак полезен для здоровья

Диетолог и эндокринолог Антонио Эскрибано считает средиземноморский завтрак самым здоровым вариантом. Он сочетает в себе много жизненно важных факторов.

Традиционный испанский завтрак состоит из хлеба, оливкового масла первого отжима, ветчины и помидоров. Он также отметил, что этот завтрак должен быть хорошо пережеванным и не в больших количествах.

"Когда я вижу, как люди едят огромный тост с большим количеством масла, то это приводит к набору веса", - пояснил эксперт.

Также стоит добавить немного молочных продуктов - небольшой стакан цельного молока, чтобы обеспечить витаминами A, D и K.

В общем, средиземноморский завтрак помогает поддерживать баланс, способствует здоровью сердца и снижает риск хронических заболеваний.

Каких продуктов избегать на завтрак

На завтрак стоит избегать продуктов, которые могут замедлить обмен веществ или повысить уровень сахара в крови. Вот некоторые из них:

  • сладкие злаковые хлопья - часто содержат много сахара и мало полезных веществ
  • фаст-фуд - завтраки на основе жирных блюд, таких как сэндвичи с колбасой или сыром, могут способствовать набору веса и негативно влиять на сердце
  • пакетированные соки - даже без добавления сахара, они содержат много фруктовых кислот и могут вызвать резкие скачки уровня сахара в крови
  • белый хлеб и выпечка - продукты из белой муки быстро перевариваются и вызывают резкое повышение уровня сахара в крови
  • газированные напитки - чрезмерное потребление сахара в таких напитках может оказать негативное влияние на энергию и метаболизм

Вместо этого выбирайте для завтрака богатые клетчаткой, белками и здоровыми жирами продукты, такие как овес, орехи, ягоды или омлет с овощами.

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