Диетолог назвал самый полезный цвет в еде. Поможет иммунной системе, хорошему зрению и коже

Какой цвет продуктов является самым полезным

Оранжевый - активный цвет, который возбуждает аппетит, повышает уровень энергии и даже ускоряет метаболизм. Достаточно многие люди также чувствуют улучшение настроения, когда этот цвет присутствует в одежде или на обеденном столе.

Оранжевые продукты не только придают блюду яркие положительные краски, но и свидетельствуют по содержанию значительного количества полезных питательных веществ. Оранжевые фрукты и овощи содержат большое количество каротиноидов, придающих им естественный насыщенный яркий цвет. Наиболее распространенные каротиноиды включают альфа- и бета-каротин, лютеин, ликопен и зеаксантин.

В пищевых продуктах содержится более 600 каротиноидов, и они являются мощными антиоксидантами. Организм превращает каротиноиды в витамин А, который необходим для хорошего зрения, здоровой кожи и эффективной иммунной системы.

Многие оранжевые продукты богаты калием. Получение достаточного количества калия имеет важное значение для здоровья нервов и мышц, поддержания в норме АД и предотвращения гипертонии.

Еще один общий витамин для многих оранжевых продуктов – витамин С, который укрепляет иммунную систему, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы и даже замедляет образование морщин на коже.

Преимущества оранжевого цвета пищи

К примеру, апельсины имеют насыщенный сладкий цитрусовый вкус. Один апельсин среднего размера содержит 70 мг витамина С и 237 мг калия, а также витамин А, кальций плюс три грамма клетчатки. Цитрусовые являются хорошим ингредиентом для многих сладких и соленых блюд. Благодаря витаминам и антиоксидантам апельсины способствуют облегчению симптомов при астме, бронхите, пневмонии, предотвращают образование камней в почках, высокое кровяное давление, артрит и диабет.

Тыква богата бета-каротином, только одна чашка вареного овоща обеспечивает 200% рекомендуемой дозы витамина А. Она малокалорийна и может достаточно свободно употребляться людьми, которые пытаются похудеть. Тыква прекрасно подходит в классических десертах, а также в пикантных блюдах, таких как тыквенное ризотто.

Морковь - универсальный овощ, являющийся важным ингредиентом супов, рагу, салатов и даже десертов. Является самым богатым растительным источником бета-каротина. Само название антиоксиданта "бета-каротин" происходит от латинского названия моркови. Также этот овощ снабжает витамином K, кальцием и полезными волокнами, помогающими регулировать уровень сахара в крови.

Морковь способствует снижению уровня холестерина и риску сердечных заболеваний, помогает предотвратить дегенерацию желтого пятна и помогает контролировать уровень инсулина у больных диабетом.

Абрикосы богаты витаминами A, E и C, калием, марганцем и группой полифенольных антиоксидантов, которые называются флавоноидами, способствующими снижению риска таких болезней, как диабет и сердечные заболевания.

Манго в Индии считалось священным фруктом. Также его называют "королем фруктов", поскольку по вкусу сочетаются апельсины, персики и ананасы. Плоды манго богаты витаминами А и С, железом, лютеином и зеаксантином, которые полезны для кожи, зрения и пищеварительной системы. Этот фрукт обладает высоким содержанием железа, что помогает бороться с анемией.

Один сладкий картофель (батат) среднего размера содержит 400% рекомендованной суточной нормы витамина А. Он полезен для мозга, способствует здоровью кишечника и регулирует уровень сахара в крови. Батат также оказывает положительное влияние на женскую репродуктивную систему, усиливая выработку прогестерона.

Цвет болгарского перца указывает на его зрелость: первым собирают зеленый перец, вторым желтый, далее оранжевый и полностью созревший красный. По мере созревания болгарский перец приобретает большую сладость, а также становится более питательным, богатым бета-каротином и витамином С.

Хурма - нежно-сладкий фрукт, распространившийся из Китая по всему миру благодаря своему уникальному вкусу, текстуре и пользе для здоровья. Является отличным источником витаминов А и С, а также марганца. Незрелая хурма может вызвать онемение рта из-за проантоцианидина, часто содержащихся в незрелых фруктах дубильных веществ.

Мандарины слаще любых других цитрусовых, имеют тонкую кожицу, невероятно сочные и ароматные. Содержат витамины и антиоксиданты, которые поддерживают иммунитет, обладают протективными свойствами против возникновения новообразований и улучшают здоровье мозга, кожи и сердца.

Персики не только сладкие и сочные, они отличный источник пищевых волокон, калия и витаминов А и С.