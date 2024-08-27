Диетолог назвал самые главные "забобоны" о здоровье организма

Главные мифы о здоровье в советское время

Физиология пищеварительной системы

Все системы человеческого организма имеют сложные функции и пищеварительная система является одним из самых комплексных примеров. В процессе переваривания пищи принимают участие многочисленные нервные структуры, гормоны, ферменты, бактерии и специализированные органы. Нормальное пищеварение обеспечивается благодаря ряду важных физиологических процессов, иногда ошибочно считаются проявлениями патологии и причинами возникновения симптомов.

Кислотность желудочного сока

"Высокая кислотность" часто воспринимается как причина появления многих симптомов и заболеваний, таких как изжога, гастрит и язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Однако нормальная кислотность желудочного сока имеет очень низкие показатели рН (от 1,5 до 2,5), что свидетельствует о высокой кислотности. Это необходимо для уничтожения бактерий, попадающих в организм вместе с пищей, а также для нормального пищеварения. Низкая кислотность является признаком нарушения функции желудка. Изжога возникает из-за обратного упрека кислого содержания желудка в пищевод, а язва и гастрит являются инфекционными заболеваниями или последствиями побочного действия некоторых лекарств (преимущественно противовоспалительных).

В норме желудочный сок обладает высокой кислотностью.

Можно ли запивать пищу водой или другими напитками

Существует распространенное заблуждение, что запивание пищи водой ослабляет пищеварительную способность желудочного сока. На самом деле, переваривание пищи в желудке является первым этапом. Твердая пища там значительно дольше, чем жидкая, поэтому эффективность желудочного сока не уменьшается.

Запивать еду или нет - дело личного выбора и не оказывает существенного влияния на процесс пищеварения.

Застой желчи в желчном пузыре как признак патологии

Во многих выводах ультразвуковых исследований упоминается о переполнении желчного пузыря и застое желчи. Однако это является нормальной физиологической функцией желчного пузыря. Когда человек не ест, вырабатываемая печенью желчь накапливается в желчном пузыре. Как только начинается потребление пищи, под действием гормонов желчный пузырь сокращается и желчь поступает в кишечник.

Наличие желчи в желчном пузыре на голодный желудок является нормальным.

Может ли поджелудочная железа не справиться с перееданием

Эта гипотеза используется в маркетинговых стратегиях продаж ферментных препаратов. Однако поджелудочная железа вырабатывает в десять раз больше ферментов, чем нужно для переваривания обычного приема пищи. Чтобы перегрузить ее, нужно употребить в 10 раз больше еды, чем обычно. В настоящей жизни многофункциональный резерв поджелудочной железы тяжело истощить.

Ферментные препараты не помогают при переедании.

Физиологическое пищеварение в кишечнике и микрофлора

Современные исследования показали, что не существует единственного "нормального" состава микрофлоры кишечника. Анализ кала на дисбактериоз считается устаревшим и не предоставляет важной клинической информации. Вместо этого здоровое питание, воздержание от вредных привычек и неконтролируемого приема антибиотиков способствуют оптимальному составу микробиому кишечника.

Термин "нормальная микрофлора" устаревший, а анализ на дисбактериоз не может достоверно определить "нормальность" бактериального состава кишечника.

Запоры и удлинение толстой кишки

Удлинение сигмовидной кишки (долихосигма) или наличие дополнительных петель кишечника часто встречаются в выводах визуальных исследований. Эти анатомические особенности достаточно распространены и обычно не представляют угрозы для здоровья.

Увеличение потребления растительных пищевых волокон и количества потребляемой жидкости вместе с регулярной физической активностью и улучшением кишечных привычек эффективны при запорах на фоне долихосигмы или наличия дополнительных кишечных петель.