Диетолог назвал минерал, который поможет при высоком давлении и улучшит здоровье сердца

Гипертония или повышенное давление - это проблема многих украинцев. Около 14% всех смертей в мире обусловлено повышенным давлением крови в сосудах.
Как этому помочь, используя питание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
Этот минерал регулирует давление двумя основными способами:
Новейшие исследования подтверждают, что магний может оказать положительное влияние на артериальное давление. Обзор нескольких исследований показал небольшое, но заметное снижение АД при применении магния. Ученые анализировали различные дозировки магния и установили, что добавки минерала способствуют снижению как систолического, так и диастолического артериального давления.
По результатам исследований, добавки магния снижают АД только на несколько пунктов, однако эффект усиливается при употреблении доз свыше 370 мг в сутки. Обычно наблюдается положительный эффект в течение 3-4 недель.
Недавнее обзорное исследование 2021 года подтвердило, что некоторые лица могут извлечь больше пользы от добавок магния, чем другие. Вероятнее всего, магний снизит давление у тех, кто имеет высокое давление, которое не контролируется. Исследователи обнаружили этот эффект при дозах более 240 мг в день для тех, кто уже принимал лекарства против АД, и выше 600 мг для тех, кто не принимал.
Однако, означает ли это, что низкий уровень магния в крови может вызвать высокое давление? Исследование на крысах показало, что очень низкий уровень магния может увеличивать вероятность повышения АД. Однако ограниченные доказательства свидетельствуют о том, что этот эффект наблюдается и у людей.
Помимо снижения давления, магний обладает следующими свойствами:
Магний есть в фасоли, орехах, зеленых листовых овощах, хлебе, цельнозерновых продуктах, сое и продуктах на основе сои, бананах, молочных продуктах, таких как йогурт.
Большинству людей не нужны добавки магния, чтобы поддерживать уровень минерала в здоровом диапазоне.
Рекомендованная суточная дозировка магния составляет 420 мг для взрослых мужчин и 320 мг для взрослых женщин. В исследованиях, посвященных снижению АД, выявлено, что эффективной дозой является по крайней мере 370 мг в день.
Последние данные показывают, что дозы свыше 600 мг в день могут иметь большую пользу. Диетические добавки магния существуют в разных формах, однако исследования указывают, что тип магния менее важен, чем фактическая доза (количество миллиграмм в день).
Если вы намерены принимать больше рекомендуемой суточной дозы магния в виде добавок, лучше всего проконсультироваться со своим врачом по вопросам безопасности, особенно если у вас есть другие заболевания или вы принимаете другое лекарство.
Также рекомендуется сначала сдать анализ крови, поскольку некоторые заболевания, в том числе проблемы с почками, могут повлиять на усвоение магния организмом.
Напомним, что диетолог рассказал о самом важном витамине, который помогает заживлению ран и здоровью костей.
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