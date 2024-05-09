Диетолог назвал орех, который улучшает здоровье сердца

Как макадамия влияет на здоровье сердца

Различные исследования показывают, что ежедневное употребление 8-42 г орехов макадамии ассоциировано со снижением общего уровня холестерина и так называемого "плохого" на 10%.

"Небольшое исследование с участием людей с высоким уровнем холестерина продемонстрировало, что питание, богатое орехами макадамии, снижает уровень этого маркера в крови так же, как и здоровое для сердца питание с низким содержанием жира. Более того, ежедневное употребление 42-84 граммов орехов макадамии значительно уменьшает уровень воспалительных маркеров, таких как лейкотриен B4", - рассказывает врач.

Неконтролируемое воспаление является одним из факторов риска и механизмов прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний.

"Исследователи считают, что орехи макадамии полезны для сердца благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров, что неизменно связано с улучшением здоровья сердца и снижением риска инсульта и летальных инфарктов", - говорит Швец.

Макадамия снижает риск развития метаболического синдрома

Ученые также утверждают, что макадамия также уменьшает вероятность развития метаболического синдрома. Это совокупность факторов риска, включая высокий уровень сахара в крови и холестерина, повышающих риск инсульта, сердечных заболеваний и диабета 2 типа.

"Результаты исследований демонстрируют, что орехи макадамии могут защитить как от метаболического синдрома, так и от диабета 2 типа. Недавний обзор связывает диеты, богатые древесными орехами (28-84 грамма в день), включая орехи макадамии, с понижением уровня сахара в крови натощак. При таком питании у участников значительно улучшились показатели гемоглобина A1c - маркер длительного контроля уровня сахара в крови", - говорит врач.

Швец также отмечает, что в этих орехах много полезных жиров, витаминов, минералов и антиоксидантов. Исследования также показывают, что регулярное потребление макадамии способствует потере веса, а также улучшает здоровье кишечника.

"Орехи макадамии содержат флавоноиды и токотриенолы, растительные соединения по результатам исследований in vitro помогают бороться с раковыми клетками и уничтожать их. Но нужны дополнительные исследования для подтверждения этих эффектов у людей", - говорит диетолог.