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Названа диета, которая полезна для мозга и защищает от рака

Что такое пескатарская диета (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Пескатарская диета сосредоточена на питании только растительной пищей. Такого типа питания легче придерживаться в долгосрочной перспективе, чем строгой вегетарианской диеты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health harvard.

Фрэнк Ху рассказал, что пескатарская диета - это преимущественно растительная диета. Обычно такой режим питания означает потребление разнообразных овощей, фруктов, зерновых, бобовых, орехов и семян, а также яиц и молочных продуктов, а также рыбы и моллюсков.

 

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