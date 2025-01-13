Названа диета, которая полезна для мозга и защищает от рака

Фрэнк Ху рассказал, что пескатарская диета - это преимущественно растительная диета. Обычно такой режим питания означает потребление разнообразных овощей, фруктов, зерновых, бобовых, орехов и семян, а также яиц и молочных продуктов, а также рыбы и моллюсков.