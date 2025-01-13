Названа диета, которая полезна для мозга и защищает от рака

Пескатарская диета сосредоточена на питании только растительной пищей. Такого типа питания легче придерживаться в долгосрочной перспективе, чем строгой вегетарианской диеты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health harvard .

Что можно есть во время пескатарской диеты, а чего избегать

Диетолог Фрэнк Ху рассказал, что пескатарская диета - это преимущественно растительная диета. Обычно такой режим питания означает потребление разнообразных овощей, фруктов, зерновых, бобовых, орехов и семян, а также яиц и молочных продуктов, а также рыбы и моллюсков.

Пескатарианцы не едят мяса и птицы. Причины такого выбора разные. Это может быть по религиозным соображениям, беспокойство об их личном здоровье, благополучии животных, желание иметь меньшее влияние на окружающую среду или просто личные предпочтения.

Какая польза для здоровья

Одним из главных преимуществ для здоровья является избегание красного и обработанного мяса. Большое потребление этих продуктов связывают с более высоким уровнем заболеваний сердца, диабета и некоторых видов рака, а также с сокращением продолжительности жизни.

Кроме того, что рыба и морепродукты являются отличными источниками белка и витамина D, они также содержат такие питательные вещества, как витамин B12 , железо, селен и цинк.

Жирная рыба, такая как лосось, сардины, сельдь и скумбрия, является отличным источником омега-3 жирных кислот. Эти здоровые жиры давно связаны с улучшением здоровья сердца и кровеносных сосудов.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует есть рыбу по крайней мере дважды в неделю, особенно жирную.

Омега-3 жирные кислоты в рыбе также могут быть полезны для здоровья мозга.

Недостатки пескатарской диеты

В целом выбор рыбы вместо мяса или птицы лучше для окружающей среды, поскольку это создает меньше выбросов парниковых газов.

Но многое зависит от того, как рыбу ловят и как ведется рыболовство.

Многие виды рыбы могут содержать следы метилртути - загрязнителя, который может нанести вред мозгу и нервной системе. Самые высокие уровни содержатся в долгоживущих, больших рыбах, таких как рыба-меч и акула.