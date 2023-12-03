Диетолог назвал чай, который может уменьшать риск развития рака

Как зеленый чай влияет на риски развития рака

Колоректальный рак является третьим по количеству случаев диагностированных видов рака в мире, на него приходится около 10% всех новых случаев онкологии, согласно данным Глобальной онкологической обсерватории ВОЗ в 2020 году. Он также является распространенной причиной смерти от онкологии во всем мире, уступая только раку легких.

"В Украине у мужчин совокупно рак прямой и ободочной кишки занимает второе место после рака предстательной железы в структуре онкологической заболеваемости. Этот рак также занимает четвертое место у женщин после рака грудной железы, матки и немеланомных злокачественных новообразований кожи", - объясняет врач.

Зеленый чай содержит высокий уровень полифенолов, известных как катехины. Основным катехином в зеленом чае, который, как полагают, обеспечивает защитное действие против рака, является эпигалокатехин-3 галлат (EGCG). Некоторые исследования показали, что EGCG угнетает или предотвращает рак толстой кишки.

"EGCG присутствует в больших количествах в зеленом чае по сравнению с черным чаем или чаем улун, поскольку зеленый чай изготавливается из неферментированных, неокисленных чайных листьев", - говорит Швец.

Что показывают научные исследования

Врач отмечает, что доказательства, связывающие зеленый чай с низким риском колоректального рака, нельзя назвать окончательными. Некоторые исследования не выявили снижения риска, а другие - указывают на потенциальную пользу, связь между зеленым чаем и меньшим риском рака толстой кишки.

"В трех рандомизированных контролируемых исследованиях была изучена связь между потреблением зеленого чая и риском колоректального рака. По их результатам потребление зеленого чая не уменьшает риск колоректального рака с надлежащей статистической достоверностью", - отмечает врач.

Он добавляет, что вполне возможно, что недостаточно рандомизированных контролируемых исследований, чтобы доказать, что зеленый чай оказывает протективное действие.

Американские ученые также рассмотрели данные 10 когортных исследований и 15 проспективных исследований типа случай-контроль. Они включали 198 488 случаев рака и 581 556 контрольных. Результаты указывают на пониженную тенденцию развития колоректального рака при употреблении зеленого чая.

"Потенциальная польза зеленого чая в снижении риска колоректального рака была отмечена в азиатских случаях, но не оказалась статистически значимой в европейских или американских исследованиях. В настоящее время роль потребления зеленого чая в снижении риска колоректального рака недостаточно установлена и нуждается в дальнейшем исследовании", - говорит Швец.

При этом научно подтвержденными являются многие другие полезные эффекты от потребления зеленого чая.