Диетолог назвал 9 продуктов, которые могут облегчить боль

Боль - это тяжелое и изнурительное ощущение, которое сигнализирует о проблемах в организме. Методы ее лечения столь же разнообразны, как и причины возникновения. Среди них можно выделить медикаментозную терапию, применение физических или природных факторов, техники для ума и тела, а также акупунктуру. Питание также играет важную роль в уменьшении боли, поскольку некоторые продукты содержат питательные вещества, улучшающие самочувствие.

О 9 продуктах, которые помогают в борьбе с болью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

9 продуктов, которые могут облегчить боль

Имбирь

Известен своими свойствами против тошноты и расстройств желудка. Исследования показывают, что имбирь может уменьшить менструальную боль.

Черника

Эти ягоды богаты фитонутриентами, которые борются с воспалением и снижают интенсивность боли. Замороженная черника содержит не меньше полезных веществ, чем свежая. Другие фрукты с антиоксидантами, такие как клубника или апельсины, имеют подобный эффект.

Тыквенные семечки

Являются источником магния, который снижает риск мигрени и способствует профилактике остеопороза. Другие богатые магнием продукты: миндаль, кешью, шпинат, капуста, фасоль и чечевица.

Лосось

Эта рыба содержит Омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление и помогают при болях в суставах, вызванных ревматоидным артритом. Полезны также сельдь, сардины и скумбрия.

Куркума

Куркумин, придающий куркуме ее яркий цвет, обладает противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что добавки с куркумином облегчают подвижность при ревматоидном артрите. Для лучшего усвоения куркумина рекомендуется употреблять его с черным перцем.

Вишня

Исследования показали, что бегуны, которые пили терпкий вишневый сок перед соревнованиями, испытывали меньше мышечной боли благодаря антиоксидантам и противовоспалительным соединениям, содержащимся в вишнях.

Оливковое масло

Масло первого отжима обладает противовоспалительными свойствами и может облегчать боль в суставах. Оно также содержит белок лубрицин, защищающий хрящи от разрушения. Готовьте на низких температурах, чтобы сохранить его полезные свойства.

Перец чили

Капсаицин, придающий чили остроту, используется в кремах и пластырях для обезболивания. Он также стимулирует выработку эндорфинов, которые блокируют болевые сигналы.

Мята

Мятное масло снимает спазмы и вздутие живота, характерные для синдрома раздраженного кишечника. Мятный чай успокаивает желудок, а бразильский мятный чай по эффективности не уступает обезболивающим препаратам.

Правильный выбор продуктов поможет не только уменьшить боль, но и улучшить общее самочувствие.