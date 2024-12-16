Диетолог назвал 9 продуктов, которые могут облегчить боль
Боль - это тяжелое и изнурительное ощущение, которое сигнализирует о проблемах в организме. Методы ее лечения столь же разнообразны, как и причины возникновения. Среди них можно выделить медикаментозную терапию, применение физических или природных факторов, техники для ума и тела, а также акупунктуру. Питание также играет важную роль в уменьшении боли, поскольку некоторые продукты содержат питательные вещества, улучшающие самочувствие.
О 9 продуктах, которые помогают в борьбе с болью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
9 продуктов, которые могут облегчить боль
Имбирь
Известен своими свойствами против тошноты и расстройств желудка. Исследования показывают, что имбирь может уменьшить менструальную боль.
Черника
Эти ягоды богаты фитонутриентами, которые борются с воспалением и снижают интенсивность боли. Замороженная черника содержит не меньше полезных веществ, чем свежая. Другие фрукты с антиоксидантами, такие как клубника или апельсины, имеют подобный эффект.
Тыквенные семечки
Являются источником магния, который снижает риск мигрени и способствует профилактике остеопороза. Другие богатые магнием продукты: миндаль, кешью, шпинат, капуста, фасоль и чечевица.
Лосось
Эта рыба содержит Омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление и помогают при болях в суставах, вызванных ревматоидным артритом. Полезны также сельдь, сардины и скумбрия.
Куркума
Куркумин, придающий куркуме ее яркий цвет, обладает противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что добавки с куркумином облегчают подвижность при ревматоидном артрите. Для лучшего усвоения куркумина рекомендуется употреблять его с черным перцем.
Вишня
Исследования показали, что бегуны, которые пили терпкий вишневый сок перед соревнованиями, испытывали меньше мышечной боли благодаря антиоксидантам и противовоспалительным соединениям, содержащимся в вишнях.
Оливковое масло
Масло первого отжима обладает противовоспалительными свойствами и может облегчать боль в суставах. Оно также содержит белок лубрицин, защищающий хрящи от разрушения. Готовьте на низких температурах, чтобы сохранить его полезные свойства.
Перец чили
Капсаицин, придающий чили остроту, используется в кремах и пластырях для обезболивания. Он также стимулирует выработку эндорфинов, которые блокируют болевые сигналы.
Мята
Мятное масло снимает спазмы и вздутие живота, характерные для синдрома раздраженного кишечника. Мятный чай успокаивает желудок, а бразильский мятный чай по эффективности не уступает обезболивающим препаратам.
Правильный выбор продуктов поможет не только уменьшить боль, но и улучшить общее самочувствие.
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