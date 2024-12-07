Диетолог назвал 8 хитростей, которые помогут избежать набора веса на Рождество

Диетолог Доминик Людвиг делится советами, которые помогут есть, пить и веселиться без вреда своему здоровью.

По словам эксперта, следует делать разумный выбор, который даст заряд энергии в течение всего сезона.

Правильное питание может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, а когда уровень глюкозы в крови остается в пределах высокого диапазона, это с меньшей вероятностью заставит нас чувствовать постоянный голод и переедать.

Употребление сладкой пищи натощак может привести к резким скачкам сахара в крови. Прием соленой пищи создает пищевую полосу помех в желудке, которая замедляет скорость, с которой мы всасываем глюкозу в кровь, поэтому сладости будут меньше влиять на уровень сахара в крови.