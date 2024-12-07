Диетолог назвал 8 хитростей, которые помогут избежать набора веса на Рождество

Наступает период новогодних праздников, которые заполнены разным лакомством. Если не соблюдать осторожность, то можно быстро набрать лишний вес. Диетолог назвал 10 способов, которые помогут избежать этого.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Диетолог Доминик Людвиг делится советами, которые помогут есть, пить и веселиться без вреда своему здоровью.
По словам эксперта, следует делать разумный выбор, который даст заряд энергии в течение всего сезона.
Правильное питание может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, а когда уровень глюкозы в крови остается в пределах высокого диапазона, это с меньшей вероятностью заставит нас чувствовать постоянный голод и переедать.
Употребление сладкой пищи натощак может привести к резким скачкам сахара в крови. Прием соленой пищи создает пищевую полосу помех в желудке, которая замедляет скорость, с которой мы всасываем глюкозу в кровь, поэтому сладости будут меньше влиять на уровень сахара в крови.
Ранее мы сообщали о 5 комбинациях в пище, которые наносят вред желудку и пищеварению.
Читайте также о продуктах, которые можно есть после 6 вечера.