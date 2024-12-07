Диетолог назвал 8 хитростей, которые помогут избежать набора веса на Рождество
Наступает период новогодних праздников, которые заполнены разным лакомством. Если не соблюдать осторожность, то можно быстро набрать лишний вес. Диетолог назвал 10 способов, которые помогут избежать этого.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Рождество - это время для веселья, празднований и общения, но это также может привести к набору веса.
Диетолог Доминик Людвиг делится советами, которые помогут есть, пить и веселиться без вреда своему здоровью.
Ешьте разумно, а не меньше
По словам эксперта, следует делать разумный выбор, который даст заряд энергии в течение всего сезона.
Правильное питание может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, а когда уровень глюкозы в крови остается в пределах высокого диапазона, это с меньшей вероятностью заставит нас чувствовать постоянный голод и переедать.
"Для этого я советую своим клиентам выбирать блюда с высоким содержанием клетчатки и большим количеством нежирных белков. Употребление сезонных продуктов может быть отличным для здоровья и будет обеспечивать разнообразие питательных веществ", - отметил эксперт.
Мандарины, грецкие орехи, брюссельская капуста, красная капуста, индейка и финики предлагают широкий выбор питательных веществ и могут принести пользу здоровью благодаря богатому содержанию витаминов и минералов.
Избегайте продуктов, как вызывающих зависимость
Многие продукты привлекают человека своей праздничной упаковкой, но они часто ультраобработаны.
Поэтому такие продукты связывают с увеличением веса и повышенным аппетитом. Эта пища создана так, чтобы вызвать сильную зависимость, поэтому одного куска никогда не бывает достаточно.
Употребление чипсов, пирожных и шоколадных конфет приводят к быстрому повышению сахара в организме.
В то время как избыток имеет тенденцию сохраняться в виде жира в организме.
Придерживайтесь порций
Когда дело доходит до здорового питания, простое размещение пищи на тарелке в правильных пропорциях автоматически поможет сбалансировать соответствующим количеством белков, углеводов, клетчатки и жиров.
Овощи содержат клетчатку, которая не только насыщает, но и поставляет многие антиоксиданты для поддержания иммунной системы.
Положите немного белка на тарелку
Белок насыщает нас быстрее и дольше, а также помогает поддерживать уровень сахара в крови более стабильным. Это может уменьшить аппетит и тягу к сладости. Выбирайте курицу или лосось.
Но будьте осторожны с рафинированными углеводами, такими как выпечка, хлеб, чипсы и закуски. Эти продукты с низким содержанием клетчатки, высоким содержанием крахмала и сахара могут нарушить регуляцию аппетита, что может привести к перееданию.
Ешьте сладости в конце
Употребление сладкой пищи натощак может привести к резким скачкам сахара в крови. Прием соленой пищи создает пищевую полосу помех в желудке, которая замедляет скорость, с которой мы всасываем глюкозу в кровь, поэтому сладости будут меньше влиять на уровень сахара в крови.
Не пропускайте приемы пищи
Решение пропустить еду, потому что мы знаем, что собираемся побаловать себя позже, может быть ошибочно. В некоторых случаях это приведет к тому, что мы съедим больше.
Регулярное сбалансированное питание может помочь чувствовать себя насыщенными. Начните день с хорошего источника белка, полезных жиров и клетчатки из фруктов, овощей или небольшого количества хлеба с семечками.
Пейте с умом
Большой бокал вина (250 мл) содержит около 220 ккал, а пиво - около 240 ккал.
К тому же, запивание алкоголя сладкой газировкой еще больше увеличивает уровень сахара в организме.
Оставайтесь гидратированным
Люди часто забывают пить достаточное количество воды. Употребление достаточного количества воды отлично влияет на печень и почки и предотвращает то, что мы чувствуем себя вялыми.
Вода помогает улучшить пищеварение, а также предотвращает головные боли. Обязательно выпивайте стакан между каждым алкогольным напитком, чтобы предотвратить похмелье.
К тому же, прогулка после еды может снизить уровень сахара в крови. Ходьба помогает использовать часть этой свободной глюкозы, что может снизить общий скачок сахара в крови, вызванный последним приемом пищи. Всего 20 минут могут принести большую пользу.
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