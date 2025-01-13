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Диетолог назвал 5 продуктов, которые помогут предотвратить облысение

Диетолог назвал продукты, которые предотвратят облысение (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Облысение является важной проблемой для людей всех полов и возрастов. Диетолог назвал продукты, которые предотвратят сильному выпадению волос.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Какие продукты предотвратят облысение

Далее он предложил яйца как фантастический источник биотина, который ускоряет рост волос путем усиления производства кератина. Яйца также содержат жизненно важные витамины A и D для здоровья волос.

Третьим суперпродуктом были грецкие орехи. Они содержат полезные жиры, цинк и селен. Эти минералы предотвращают истончение волос и сохраняют их блеск.

Признаки чрезмерного выпадения волос

У каждого человека на волосяной части головы есть разное количество волосяных фолликулов. Норма выпадения может колебаться от 50 до 100 волосинок в день. Это зависит от стадии роста волос, потому что у некоторых людей она длится три, пять или десять лет.

Чрезмерное выпадение волос - это патологическое состояние, которое может свидетельствовать о болезни.

Стоит обратить внимание на следующие симптомы:

  • стержень волос стал тусклый, теряет естественный блеск и ломается
  • происходит поредение в лобно-височной зоне
  • выпадают даже короткие волосы
  • волосы начали ломаться
  • визуально можно заметить потерю объема

 

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