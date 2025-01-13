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Диетолог назвал 5 продуктов, которые помогут предотвратить облысение

Понедельник 13 января 2025 15:01
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Диетолог назвал 5 продуктов, которые помогут предотвратить облысение Диетолог назвал продукты, которые предотвратят облысение (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Облысение является важной проблемой для людей всех полов и возрастов. Диетолог назвал продукты, которые предотвратят сильному выпадению волос.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Какие продукты предотвратят облысение

Диетолог Марио Ориц рассказал, чтобы волосы были густыми и не выпадали, это зависит от питания.

Первой рекомендацией испанского эксперта была жирная рыба, например лосось, скумбрия и сардины, которые являются продуктами, богатыми омега-3, которые уменьшают воспаление. Они также богаты белком и витамином D.

Далее он предложил яйца как фантастический источник биотина, который ускоряет рост волос путем усиления производства кератина. Яйца также содержат жизненно важные витамины A и D для здоровья волос.

Третьим суперпродуктом были грецкие орехи. Они содержат полезные жиры, цинк и селен. Эти минералы предотвращают истончение волос и сохраняют их блеск.

Четвертым продуктом питания будет шпинат, который богат витамином С, железом и фолиевой кислотой, помогая транспортировать кислород к волосяным фолликулам. Он также содержит витамин А, который помогает вырабатывать естественные жиры.

Последними будут цитрусовые, такие как апельсины, которые очень важны для производства коллагена - белка, который помогает волосяным фолликулам. Кроме того, витамин С облегчает усвоение железа.

Признаки чрезмерного выпадения волос

У каждого человека на волосяной части головы есть разное количество волосяных фолликулов. Норма выпадения может колебаться от 50 до 100 волосинок в день. Это зависит от стадии роста волос, потому что у некоторых людей она длится три, пять или десять лет.

Чрезмерное выпадение волос - это патологическое состояние, которое может свидетельствовать о болезни.

Стоит обратить внимание на следующие симптомы:

  • стержень волос стал тусклый, теряет естественный блеск и ломается
  • происходит поредение в лобно-височной зоне
  • выпадают даже короткие волосы
  • волосы начали ломаться
  • визуально можно заметить потерю объема

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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