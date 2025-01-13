Диетолог назвал 5 продуктов, которые помогут предотвратить облысение
Облысение является важной проблемой для людей всех полов и возрастов. Диетолог назвал продукты, которые предотвратят сильному выпадению волос.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Какие продукты предотвратят облысение
Диетолог Марио Ориц рассказал, чтобы волосы были густыми и не выпадали, это зависит от питания.
Первой рекомендацией испанского эксперта была жирная рыба, например лосось, скумбрия и сардины, которые являются продуктами, богатыми омега-3, которые уменьшают воспаление. Они также богаты белком и витамином D.
Далее он предложил яйца как фантастический источник биотина, который ускоряет рост волос путем усиления производства кератина. Яйца также содержат жизненно важные витамины A и D для здоровья волос.
Третьим суперпродуктом были грецкие орехи. Они содержат полезные жиры, цинк и селен. Эти минералы предотвращают истончение волос и сохраняют их блеск.
Четвертым продуктом питания будет шпинат, который богат витамином С, железом и фолиевой кислотой, помогая транспортировать кислород к волосяным фолликулам. Он также содержит витамин А, который помогает вырабатывать естественные жиры.
Последними будут цитрусовые, такие как апельсины, которые очень важны для производства коллагена - белка, который помогает волосяным фолликулам. Кроме того, витамин С облегчает усвоение железа.
Признаки чрезмерного выпадения волос
У каждого человека на волосяной части головы есть разное количество волосяных фолликулов. Норма выпадения может колебаться от 50 до 100 волосинок в день. Это зависит от стадии роста волос, потому что у некоторых людей она длится три, пять или десять лет.
Чрезмерное выпадение волос - это патологическое состояние, которое может свидетельствовать о болезни.
Стоит обратить внимание на следующие симптомы:
- стержень волос стал тусклый, теряет естественный блеск и ломается
- происходит поредение в лобно-височной зоне
- выпадают даже короткие волосы
- волосы начали ломаться
- визуально можно заметить потерю объема
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