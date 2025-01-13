Диетолог назвал 5 продуктов, которые помогут предотвратить облысение

Облысение является важной проблемой для людей всех полов и возрастов. Диетолог назвал продукты, которые предотвратят сильному выпадению волос.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Какие продукты предотвратят облысение

Диетолог Марио Ориц рассказал, чтобы волосы были густыми и не выпадали, это зависит от питания.

Первой рекомендацией испанского эксперта была жирная рыба, например лосось, скумбрия и сардины, которые являются продуктами, богатыми омега-3, которые уменьшают воспаление. Они также богаты белком и витамином D.

Далее он предложил яйца как фантастический источник биотина, который ускоряет рост волос путем усиления производства кератина. Яйца также содержат жизненно важные витамины A и D для здоровья волос.

Третьим суперпродуктом были грецкие орехи. Они содержат полезные жиры, цинк и селен. Эти минералы предотвращают истончение волос и сохраняют их блеск.

Четвертым продуктом питания будет шпинат, который богат витамином С, железом и фолиевой кислотой, помогая транспортировать кислород к волосяным фолликулам. Он также содержит витамин А, который помогает вырабатывать естественные жиры.

Последними будут цитрусовые, такие как апельсины, которые очень важны для производства коллагена - белка, который помогает волосяным фолликулам. Кроме того, витамин С облегчает усвоение железа.

Признаки чрезмерного выпадения волос

У каждого человека на волосяной части головы есть разное количество волосяных фолликулов. Норма выпадения может колебаться от 50 до 100 волосинок в день. Это зависит от стадии роста волос, потому что у некоторых людей она длится три, пять или десять лет.

Чрезмерное выпадение волос - это патологическое состояние, которое может свидетельствовать о болезни.

Стоит обратить внимание на следующие симптомы: