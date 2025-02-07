Они существуют! Диетолог назвал 5 полезных видов чипсов

Что делает чипсы более или менее полезными

Диетолог Бреннон Блаунт рассказал, что цельнозерновые продукты, такие как корнеплоды, бобовые или цельные зерна, содержат больше клетчатки, белка и питательных веществ по сравнению с обычным картофелем.

Эти дополнительные питательные вещества могут способствовать не только общему здоровью, но и ощущению сытости после наслаждения, в отличие от обычных картофельных чипсов.

Однако традиционные чипсы теперь изготавливают не только из картофеля, многие марки добавляют добавки, консерванты и другие вредные ингредиенты.

Чипсы с меньшим количеством искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов, как правило, являются лучшим выбором.

Минимальная обработка, например запеченные или жареные на воздухе чипсы часто являются более полезными, чем жареные во фритюре варианты. Это связано с тем, что жареные во фритюре неизбежно впитывают часть масла, на котором они жарились.

Когда чипсы жарят, также важно учитывать тип масла, которое используется для их приготовления. Блаунт рекомендует варианты, изготовленные на основе более здоровых масел, таких как авокадо, оливковое или подсолнечное масло.

Когда вы проверяете ингредиенты, обязательно следите за содержанием натрия. Менее 250 мг натрия является идеальным, если вы выбираете более здоровую марку.

Самые здоровые виды чипсов

Чипсы из корнеплодов

Вегетарианские чипсы, которые часто готовят из батата или свеклы, являются хорошим выбором, поскольку они содержат больше питательных веществ, а именно клетчатку, витамины и антиоксиданты.

Эти добавленные питательные вещества могут помочь поддержать метаболизм, здоровье кишечника, сердца и иммунную систему. Это главное преимущество над традиционными картофельными чипсами.

Чипсы из нута

Эти чипсы похожи на классическую версию и содержат больше белка и клетчатки. Ища нутовые чипсы, стоит выбирать марки, которые содержат по крайней мере 2 грамма клетчатки и 3 грамма белка на порцию.

Благодаря этой клетчатке и белку вы будете чувствовать себя более сытыми, а также поддерживать здоровье мышц, тканей, кишечника, сердца и обмена веществ.

Чипсы из чечевицы

Как и другие чипсы на основе бобовых, варианты из чечевицы содержат растительный белок и клетчатку. Из-за этого они имеют более низкий гликемический индекс, что обеспечивает более стабильный контроль уровня сахара в крови.

Чечевица также содержит железо, которое укрепляет иммунную систему и предотвращает анемию.

Фруктовые чипсы

Чипсы, изготовленные из сухофруктов, таких как яблоки, кокос, груша или клубника, являются еще одним отличным вариантом. Вы получите здоровую дозу антиоксидантов в этих чипсах, которые помогают уменьшить воспаление в организме, укрепляя иммунный ответ.

Они, как правило, более сладкие, поэтому стоит смотреть на состав, чтобы не было добавленного сахара.

Чипсы из киноа

Чипсы киноа естественно не содержат глютена, имеют высокое содержание белка и обеспечивают всеми незаменимыми аминокислотами.

Благодаря высококачественному белку, вы долго будете сытыми.