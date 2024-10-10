Диетолог назвал 3 способа приготовления яиц, которые наиболее полезны для здоровья

Яйца содержат много полезных веществ, но следует уметь правильно их приготовить, чтобы сохранились все витамины. Диетолог назвал 3 способа, которые считаются самыми полезными.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Куриное яйцо очень питательное и помогает надолго утолить голод. Благодаря высокой концентрации белков и жиров, яйцо снабжает организм необходимыми веществами. Низкий процент углеводов также подтверждает, что куриные яйца полезны.
также богаты разнообразными полезными питательными веществами, включая селен, фосфор, холин, железо, витамин А и витамины группы B, такие как рибофлавин, пантотеновая кислота и фолат.
Эти питательные вещества совмещаются для поддержания иммунитета, костей, мозга, глаз, крови и обмена веществ.
Яйца-пашот считаются одним из самых полезных способов приготовления яиц, так как при их приготовлении используется слабое тепло, что помогает сохранить яичные желтки невредимыми и уменьшает риск окисления холестерина.
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