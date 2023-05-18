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Диетолог назвала "золотой" фрукт, снижающий уровень холестерина в организме

Какой фрукт снижает уровень холестерина (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Холестерин является незаменимым жироподобным органическим соединением для всех клеток организма. Однако, когда это соединение в организме находится в избытке, оно может повышать риски атеросклероза, сердечного приступа, ишемической болезни сердца и инсульта. Снизить уровень холестерина поможет обычный фрукт.

Об этом сообщает Express.

Какой фрукт есть

Американский диетолог Майс Аль-Али рассказала, что хурма снижает уровень холестерина. Она советует есть вкусный "золотой" фрукт каждый день.

Отмечается, что плоды золотистого или оранжевого цвета походят из Китая и северо-восточной Индии, а ныне выращиваются во многих странах.

Также известно, что хурма богата бета-каротином и минералами, такими как натрий, магний, кальций и железо, которые полезны для здоровья.

Что выяснили ученые

По ее словам, ученые доказали, что хурма богата танинами, которые и снижают общий уровень холестерина.

В рамках исследования из плодов хурмы была извлечена богатая танинном клетчатка. 40 человек были разделены на три группы и питались разными типами печенья - плацебо, с низкой дозой клетчатки, либо с высокой дозой.

В конце эксперимента выяснилось, что у едящих батончики с низкой и высокой дозой наблюдалось значительное снижение общего уровня холестерина.

"Наши результаты показывают, что богатая танинами клетчатка из молодых плодов хурмы является полезным пищевым материалом для лечения гиперхолестеринемии", - рассказывает диетолог.

Однако, диетолог напоминает, что единственный способ узнать свой уровень холестерина - обратиться к врачу и пройти обследование.

Ранее врачи рассказывали, как по лицу определить опасный уровень холестерина.

Также мы писали, кому категорически нельзя есть фрукты.

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