Диетолог назвала пищу, которая провоцирует инсульт, и еду, которая его предупреждает

Питание, повышающее риск возникновения инсульта

Высококалорийное (за счет большого количества жиров и сахаров)

Злоупотребление сладостями и мучными изделиями, а также "жидкими сладостями" (лимонады, фруктовые соки и нектары)

Злоупотребления транс-жирами (содержащиеся в маргарине, кондитерских изделиях длительного хранения, полуфабрикатах, кремовых начинках конфет, печений, вафель), особенно неизвестных марок, просто упакованы, на вес

Чрезмерное употребление насыщенных жиров (жирные колбасно-сосисочные изделия, особенно салями, сливочного масла, жирные молочные продукты)

С дефицитом клетчатки (употребление очищенной от оболочек муки и круп, мало овощей, фруктов и ягод)

Обеденное природными витаминами, минералами и антиоксидантами (преимущественно глубокопереработанная пища, наполненная "улучшителями" запаха, вкуса, консистенции)

Питание, которое может предотвратить инсульты

Речь идет о сбалансированном питании, когда присутствуют три группы продуктов: белковые, цельнозерновые; овощи, фрукты, ягоды; полезные жиры.

Без одноразовых жировых нагрузок (например жирная пицца или торт с кремом, жареная жирная пища).

Низкогликемическое, с ограничением сладостей. Ограничить- это значит употреблять как можно реже, а лучше заменить ягодами и фруктами.

Богатое клетчаткой и пектином. Это молотые овсяные, пшеничные и ржаные отруби, которые можно добавлять в блюда; запеченные овощи, ягоды, морская капуста. Можно добавлять готовую клетчатку (в виде добавок)

С контролем употребления поваренной соли (дневная норма - 5 граммов, это, примерно, чайная ложка).

Обильно природным витамином С, который нужен для синтеза белка коллагена, являющегося основой здоровых сосудов. Это настой сухих ягод шиповника, зелень петрушки, свежая капуста и квашеная, перец болгарский. Можно дополнительно обогащать рацион витамином С.

Богатое минералами (магнием, калием, селеном, йодом), витаминами группы В, Д. Это цельнозерновая крупа, орехи, морская капуста, дрожжи пивные.

Богатое полезными жирами, в частности, растительными омега-3: орехами, семенами льна, сезама, подсолнечника, тыквы, морской рыбой (селедка, скумбрия).

Не жареное, а преимущественно запеченное, вареное и тушеное.

С употреблением здоровых некалорийных напитков: воды, а также в небольшом количестве - зеленого и черного чая и кофе без сахара. Пейте простую воду и это лучший выбор для сохранения здоровья.

С соблюдением режима питания (завтрак, обед и ужин) и избеганием позднего ужина (ужинать лучше за 2-4 часа до сна). В промежутках между приемами пищи хорошо пить теплую воду, можно подкислить соком лимона.