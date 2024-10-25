Диетолог назвала еду, которая дает длительную сытость и помогает избежать лишних килограммов

Чувство сытости от приема пищи является важным критерием, на который следует обращать внимание. Это важно, ведь некоторые продукты могут помочь избежать переедания и лишнего веса.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие продукты дают длительную сытость, а какие короткую и даже вредят организму.
По словам диетолога Натальи Самойленко, есть продукты, которые дают организму длительную сытость, долгое время не хочется есть и исчезают вредные перекусы.
Также есть продукты, дающие короткую сытость. Тогда через некоторое время нам снова хочется есть.
"Однако и те и другие должны быть в вашем рационе, но в правильных пропорциях", - добавила эксперт.
Длительную сытость дают медленные углеводы, например цельные злаки, корнеплоды, белок, как животный, так и растительный, а также жиры.
Особенно жиры дают очень длительную сытость, поэтому обязательно следует добавлять к каждому своему салату немного масла, авокадо, семена или орехи. Если будет сочетание клетчатки с жирами, то возникнет продолжительное насыщение.
Важно, что продукты, дающие быстрое насыщение, еще и вредны для здоровья. Если хочется съесть пирожное, то следует это делать после приема продуктов, дающих длительную сытость.
Тогда сладкие продукты будут безопасны для фигуры и будут способствовать хорошему пищевому поведению.
Если питаться исключительно простыми углеводами, где много добавленных сахаров, они дадут короткую сытость и снова захочется есть.
Супы могут содержать различные ингредиенты и содержат сытные источники белка (животного или растительного происхождения), овощи с высоким содержанием клетчатки и большое количество воды.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт Real simple.