Диетолог назвала еду, которая дает длительную сытость и помогает избежать лишних килограммов

Какая еда снижает аппетит

По словам диетолога Натальи Самойленко, есть продукты, которые дают организму длительную сытость, долгое время не хочется есть и исчезают вредные перекусы.

Также есть продукты, дающие короткую сытость. Тогда через некоторое время нам снова хочется есть.

"Однако и те и другие должны быть в вашем рационе, но в правильных пропорциях", - добавила эксперт.

Длительную сытость дают медленные углеводы, например цельные злаки, корнеплоды, белок, как животный, так и растительный, а также жиры.

Особенно жиры дают очень длительную сытость, поэтому обязательно следует добавлять к каждому своему салату немного масла, авокадо, семена или орехи. Если будет сочетание клетчатки с жирами, то возникнет продолжительное насыщение.

Важно, что продукты, дающие быстрое насыщение, еще и вредны для здоровья. Если хочется съесть пирожное, то следует это делать после приема продуктов, дающих длительную сытость.

Тогда сладкие продукты будут безопасны для фигуры и будут способствовать хорошему пищевому поведению.

Если питаться исключительно простыми углеводами, где много добавленных сахаров, они дадут короткую сытость и снова захочется есть.

Супы могут содержать различные ингредиенты и содержат сытные источники белка (животного или растительного происхождения), овощи с высоким содержанием клетчатки и большое количество воды.

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