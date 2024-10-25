Диетолог назвала еду, которая дает длительную сытость и помогает избежать лишних килограммов

Чувство сытости от приема пищи является важным критерием, на который следует обращать внимание. Это важно, ведь некоторые продукты могут помочь избежать переедания и лишнего веса.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие продукты дают длительную сытость, а какие короткую и даже вредят организму.

Какая еда снижает аппетит

По словам диетолога Натальи Самойленко, есть продукты, которые дают организму длительную сытость, долгое время не хочется есть и исчезают вредные перекусы.

Также есть продукты, дающие короткую сытость. Тогда через некоторое время нам снова хочется есть.

"Однако и те и другие должны быть в вашем рационе, но в правильных пропорциях", - добавила эксперт.

Длительную сытость дают медленные углеводы, например цельные злаки, корнеплоды, белок, как животный, так и растительный, а также жиры.

Особенно жиры дают очень длительную сытость, поэтому обязательно следует добавлять к каждому своему салату немного масла, авокадо, семена или орехи. Если будет сочетание клетчатки с жирами, то возникнет продолжительное насыщение.

Важно, что продукты, дающие быстрое насыщение, еще и вредны для здоровья. Если хочется съесть пирожное, то следует это делать после приема продуктов, дающих длительную сытость.

Тогда сладкие продукты будут безопасны для фигуры и будут способствовать хорошему пищевому поведению.

Если питаться исключительно простыми углеводами, где много добавленных сахаров, они дадут короткую сытость и снова захочется есть.

Наиболее сытная пища

Орехи и семена

Употребление орехов и семян любого сорта будет способствовать насыщению и удовлетворению. Они содержат белок, здоровые жиры и клетчатку.

Супы

Супы могут содержать различные ингредиенты и содержат сытные источники белка (животного или растительного происхождения), овощи с высоким содержанием клетчатки и большое количество воды.

Греческий йогурт

Греческий йогурт является вкусным вариантом с высоким содержанием белка. Также в нем есть большее количество насыщенных жиров.

Цельнозерновые макароны

Дополнительное количество клетчатки в цельнозерновых продуктах, таких как макароны из цельной пшеницы, не только поддерживает сердце, метаболизм, иммунитет и общее состояние здоровья, но также поможет вам надолго остаться сытым.

Фасоль