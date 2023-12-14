Диетолог назвала витамины, которые всегда в дефиците: проверьте себя

В зимний период организм человека чаще всего страдает дефицитом определенных витаминов. Это обусловлено тем, что большое количество сезонных овощей и фруктов отсутствует. Так что в таком случае следует искать их в имеющихся продуктах, следить за показателями крови и не забывать о дополнительном приеме витаминов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Татьяны Лакусты в Instagram рассказывает, какие витамины чаще всего нужны человеку.

Витамин В12

Прием метформина, хеликобактерная инфекция, препараты для снижения кислотности, хроническое употребление алкоголя, веганство, бариартричная операция, ферментное снижение функции поджелудочной железы - это все причины регулярной проверки количества витамина В12 в крови.

Оптимально делать это ежегодно. Принимать В12 можно также раз в год лечебно или два раза в пол года профилактически (500 мкг/ежедневно).

Кальций

Приблизительно каждая третья женщина в менопаузе сталкивается с пониженной плотностью костей. Это, в свою очередь, приводит к риску переломов.

Для проверки уровня кальция можно произвести рентгеновскую денситометрию или профилактически принимать кальций 1000 мг с витамином D 1000 единиц.

В группе риска дефицитного состояния кальция люди, принимающие петлевые диуретики, исключают молочные продукты из рациона, принимают препараты для снижения кислотности.

Витамин D

Его дефицит и ухудшение усвоения нарастают с возрастом. Это связано с тем, что состояние почек и печени мешает метаболизму витамина.

Пожилые люди должны принимать его постоянно. В группе риска те, у кого недостаток пребывания на солнце; те, кто принимают препарат карбамазепин, фенобарбитал, люди с болезнями почек и печени, сниженной ферментной функцией поджелудочной железы.

Витамин D нужно принимать профилактически с октября по май без определения уровня - 1000 единиц ежедневно.

Железо

В группе риска дефицита женщины с менструацией (нормальной и патологической), беременные женщины и кормящие ребенка грудью, доноры крови, люди с глистной инвазией, интенсивными физическими тренировками, препаратами снижения кислотности, некачественным питанием.

Диетолог советует женщинам принимать 25-50 мг железа для профилактики дефицита с каждым менструальным циклом.