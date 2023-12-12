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Диетолог назвала украинский продукт, являющийся едой долгожителей

Фото: Квашеная капуста - очень полезна (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Квашеная капуста – это настоящий украинский суперпродукт, который очень полезен.

Почему квашенина – это продукт долгожителей, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Оксаны Скиталинской в Instagram.

Почему квашеная капуста так полезна

В капусте есть полезные молочнокислые бактерии (лактобактерии), которые омолаживаются в прямом смысле, наш кишечный микробиом (с возрастом он стареет). Это пробиотик.

В ней есть два вида клетчатки: растворимая и нерастворимая. Растворимая поглощает все вредное (сорбент), нерастворимая способствует лучшей моторике кишечника и является пребиотиком, питающим полезные бактерии (и лакто-, и бифидо-, и многие другие).

Она содержит много витамина С в L-форме, то есть в мгновенно усвояемом виде.

Капуста улучшает усвоение белковых блюд (яйца, мясо, рыба, бобовые, грибы).

Если такую капусту дополнить соком ягод, например калины, то:

  • Будет еще больше витамина С+фитонутриентов.
  • Лучше будут выделяться ферменты для пищеварения, желчь (потому что в калине есть горечи), и более ценные вещества будут усваиваться из пищи.
  • Такой салат уменьшает воспаление в организме, полезен людям с хроническим "воспалительным фоном": с хроническими, аутоиммунными болезнями, ожирением, онкозаболеваниями, при старении.
  • Обладает антираковыми свойствами.
  • Способствует синтезу коллагена.
  • Низкокалорийный, низкогликемичный.

А если вы добавите ложку оливкового масла, получите и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте также, когда лучше квасить капусту в декабре, а когда нельзя.

Кстати, есть 5 секретов квашеной капусты, без которых она не выйдет никогда.

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капустаЗдоровое питание