Диетолог назвала украинский продукт, являющийся едой долгожителей

Почему квашеная капуста так полезна

В капусте есть полезные молочнокислые бактерии (лактобактерии), которые омолаживаются в прямом смысле, наш кишечный микробиом (с возрастом он стареет). Это пробиотик.

В ней есть два вида клетчатки: растворимая и нерастворимая. Растворимая поглощает все вредное (сорбент), нерастворимая способствует лучшей моторике кишечника и является пребиотиком, питающим полезные бактерии (и лакто-, и бифидо-, и многие другие).

Она содержит много витамина С в L-форме, то есть в мгновенно усвояемом виде.

Капуста улучшает усвоение белковых блюд (яйца, мясо, рыба, бобовые, грибы).

Если такую капусту дополнить соком ягод, например калины, то:

Будет еще больше витамина С+фитонутриентов.

Лучше будут выделяться ферменты для пищеварения, желчь (потому что в калине есть горечи), и более ценные вещества будут усваиваться из пищи.

Такой салат уменьшает воспаление в организме, полезен людям с хроническим "воспалительным фоном": с хроническими, аутоиммунными болезнями, ожирением, онкозаболеваниями, при старении.

Обладает антираковыми свойствами.

Способствует синтезу коллагена.

Низкокалорийный, низкогликемичный.

А если вы добавите ложку оливкового масла, получите и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.