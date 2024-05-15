Диетолог назвала три привычки, которые провоцируют больше есть

Какие привычки провоцируют человека есть больше

Иногда мы сами не замечаем, как начинаем больше есть, а потом это выливается в лишние килограммы и доходит до того, что любимые вещи становятся маловато. Но причина все еще не найдена.

Но все действительно очень просто, ведь вам просто не стоит есть в определенные промежутки времени, то есть, когда, вы, например, что-то делаете, ведь организм берет калории, откладывает их, но не получает ощущение сытости.

Юлия выделила три основные и распространенные причины, почему мы начинаем есть больше.

Какие привычки провоцируют есть больше (фото: Freepik)

Быстро худеть к празднику или важному событию

Изнуряющий голод - это стресс для организма, а по возвращении в обычный режим питания неизбежный срыв и плюс несколько килограммов.

Есть во время приготовления пищи

Эта привычка приводит к превышению нормы калорий в сутки и лишний вес не за горами.

Что-то смотреть во время приема пищи

Под аккомпанемент телевизора или любимого приложения на YouTube – вы съедите гораздо больше, потому что фокус вашего внимания будет на внешних факторах, а не на том, что у вас в тарелке.