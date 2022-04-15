Дієтолог назвала суперпродукт, що допомагає знизити стрес під час війни: доступний кожному

Хронічний стрес порушує не тільки наше звичне життя, але і життя клітин нашого тіла, пошкоджує і руйнує їх, знижує активність імунної системи, порушує роботу внутрішніх органів і систем організму. Хронічний стрес - одна з основних причин розвитку різних захворювань.

І, навіть якщо наше харчування нерідко зведено до автоматизму і їмо, щоб щось поїсти, все ж майте на увазі, що їжа лікує навіть "душевні рани".

Що потрібно їсти при стресі

В першу чергу такі зцілюючі властивості має темна листова зелень, вона критично важлива для кожного з нас, і, особливо, навесні, і саме зараз, у воєнний час.

Всі овочі темно-зеленого кольору містять багато цінних для здоров'я речовин - вітаміни А, С, антиоксиданти, клітковину, фолати (різні за активністю і дією "різновиди" фолієвої кислоти), вітамін К, магній, кальцій, залізо і калій.

Зелень багата фітонутрієнтами: бета-каротином, лютеїном і зеаксантином, що захищають наші клітини від пошкоджень. У стані стресу в десятки разів збільшується потреба в цих захисних з'єднаннях.

Збільшення споживання зелених листових овочів може допомогти запобігти багатьом захворюванням.



Журнал Neurology пише, що одна порція зелених листових овочів в день, пов'язана з повільним віковим зниженням когнітивних функцій. Тобто зелень захищає клітини мозку.

Великий мета-аналіз показав, що споживання зелених листових овочів, включаючи хрестоцвіті (капуста, рукола, редька), значно знижує частоту серцево-судинних захворювань.

Збільшення споживання зелених листових овочів покращує ефективність дії омега - 3 жирних кислот.

Як їсти зелень