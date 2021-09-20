Дієтолог назвала найшкідливіший овоч: краще відмовтеся від нього

На думку лікаря, найбільш "нездоровим" овочем є улюблена і часта гостя на столі більшості українців - картопля.

Чому від картоплі слід відмовитися

Нутриціолог каже, що овоч має низьку цінність за вмістом вітамінів і мінералів, високу калорійність і дуже багатий шкідливим крохмалем.

Також картопля виводить з організму рідину, порушуючи водний баланс, через що може змінюватися рівень цукру в крові.

Крохмаль, що міститься в картоплі розпадається в організмі до простих вуглеводів, глюкози і фруктози, тому його регулярне вживання може додати вам пару зайвих кілограм.

Крім цього деякі бульби картоплі можуть бути небезпечні для здоров'я, так як в них може міститися соланін - небезпечний токсин (в зелених бульбах). При отруєнні цією речовиною може виникати нудота, блювота, болі в животі - аж до летального результату.

Якщо ви все ж не можете без картоплі

Відзначимо, що картоплю якщо і вживати, то краще робити це правильно. Так, в МОЗ порадили їсти відварну картоплю без жиру, з овочами, в шкірці. А ще краще, щоб овоч був холодним.

При цьому шкірка допоможе зберегти вітаміни і мінерали, а крохмаль перейде в потрібну, резистентну форму і засвоїться кишківником.

Найкраще картоплю запікати або варити в шкірці, на пару або в мікрохвильовій печі.