Дієтолог назвала найшкідливішу зелень: краще викиньте це

За словами експерта, включаючи в раціон зелень, ми отримуємо незамінні амінокислоти, величезний комплекс вітамінів, збагачуємо клітини киснем, а також отримуємо корисну клітковину.

При цьому у кожної зелені є свої корисні властивості і протипоказання. Обережніше з вживанням деякої зелені потрібно бути зокрема вагітним.

Які протипоказання є у різних видів зелені?

Експерт каже, що петрушку не можна вживати при гіпотиреозі, її не рекомендують в перший триместр вагітності.

Чебрець може викликати спазм гладкої мускулатури, вагітним він також не рекомендується, так як може бути причиною "тонусу".

М'ята знижує тиск, тому в холодну пору року не рекомендується тим, у кого знижений тиск, бувають запаморочення, підвищений магній в організмі.

Багато зелені не можна вводити в раціон при запорах, проблеми з кишківником, проблемах зі шкірою.

Яка зелень вважається шкідливою

За словами дієтолога, слід відмовитися від вживання зелені вирощеної на балконі, якщо ви живете поруч з жвавим автомобільним рухом. Така зелень забруднена вихлопними газами. Якщо хочете грядку - то тільки декоративну, їсти таку зелень не рекомендується.

"Можна її замочити, добре промити і дати полежати у воді, щоб максимально змити все шкідливе. Але якщо потрапляння було через ґрунт - це не допоможе", - каже лікар.

Кріп

Він корисний при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, діареї, здутті, він заспокоює при синдромі роздратованого кишківника. Кріп допоможе нормалізувати сон, дає заспокійливий ефект. листя цієї рослини багате вітамінами С, А, В2, В6, Р, РР, кальцієм, калієм, фосфором, залізом, магнієм. Важливо, що всі ці речовини легкозасвоювані, вони підсилюють кровотворення.

Протипоказання - знижений тиск, судоми, запаморочення, потрібно бути акуратними під час вагітності - бувають захворювання і порушення, коли кріп краще виключити.

Петрушка

Ця зелень добре зміцнює імунітет, є природним антисептиком, корисна при недосипу, підтримує наш організм, підвищує захисні функції. Петрушка - джерело вітамінів С і А, для отримання їх добової дози потрібно з'їсти 50 г зелені. Також її використовують для нормалізації тиску, як сечогінний і жовчогінний засіб, вона допомагає зміцнювати зуби і кістки.

Протипоказання - вагітність, нестача йоду в організмі, гіпотиреоз, захворювання нирок, цистит. Петрушка може загострювати, посилювати алергію.

Базилік

Ця зелень нормалізує артеріальний тиск, піднімає його, усуває набряклість. Зелень ефективна при лікуванні кашлю, корисна при астмі, стимулює імунну систему. Ця трава містить вітамін С, камфен, евенгол і цинеол. Завдяки цим речовинам ефірні олії базиліка знімають запалення і навіть мають якості антибіотика.

Протипоказання - базилік не рекомендують при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, тому що він може провокувати підвищення кислотності, гастрит, посилити дискомфорт.

Шпинат

Він - лідер за вмістом білка, також джерело кальцію. Ефективно бореться з анемією, заповнює нестачу заліза, покращує засвоєння вітаміну D за рахунок вмісту кальцію, регулює обмін речовин.

Протипоказання - у ньому міститься щавлева кислота, яка не рекомендується при ниркових захворюваннях, виразці, захворюваннях дванадцятипалої кишки, при подагрі.

Кінза

Ця зелень прискорює травлення і усуває відчуття тяжкості від їжі. Надзвичайно корисна для роботи серцево-судинної системи і слабкої моторики кишечника. В її листі міститься багато каротину, аскорбінової кислоти, вітамінів А, В1, В2, С, Р.

Протипоказання - не рекомендується вживати кінзу у великих кількостях, так як вона може послабити потенцію і збити місячний цикл, а також викликати безсоння. Крім того кінзу краще не піддавати тепловій обробці.

Щавель

Щавель містить величезну кількість органічних кислот, корисний при ендокринних захворюваннях, менопаузі, ранньому клімаксі, оновлює репродуктивну систему, корисний для кишківника. Зелень знижує харчову алергію, його органічні кислоти нейтралізують токсини і шкідливі речовини, підвищують лактацію.

Протипоказання - велика кількість кислот не підходить при подагрі, захворюваннях шлунково-кишкового тракту, нирок, печінки, так як може нашкодити слизових. При панкреатиті щавель вживати не можна взагалі.

М'ята

М'ята стимулює мозкову діяльність. Має заспокійливу, жовчогінну, знеболюючу, антисептичну і судинорозширювальну дію. У народній медицині рослину використовують для полегшення ПМС, як заспокійливий засіб, що допомагає при кашлі і печії.

Протипоказання - знижує тиск, тому не рекомендується тим, у кого знижений тиск, особливо в холодну пору року.

Салат

Містить стандартний для будь-якої зелені набір мікроелементів, корисний для обмінних процесів. У нього немає серйозних протипоказань, але і яскравих, що виділяють його серед інших трав чарівних властивостей, теж немає.