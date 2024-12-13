RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Это доступно всем: диетолог рассказала, что приостановит старение и продлит жизнь

Диетолог рассказала, что поможет жить долго (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Долголетие является главным приоритетом для всех людей. Поддержание надлежащего увлажнения организма может помочь приостановить старение организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

Диетолог тело на 60% состоит из воды. 

Исследования 2023 года показали, что обезвоживание может способствовать воспалению, старению клеток и окислительному стрессу, которые ускоряют процессы старения в организме.

Поэтому правильная гидратация способствует функционированию митохондрий и поддержанию веса, снижая риск хронических заболеваний, таких как ожирение, заболевания почек, гипертония, рак и диабет, которые, как правило, уменьшают продолжительность жизни.

Есть много простых способов предотвратить обезвоживание на долгосрочной основе. Постоянное употребление воды в течение дня - один из лучших способов оставаться увлажненным.

Поэтому стоит взять за привычку регулярно пить воду.

 

Ранее 105-летняя женщина называла странный продукт, который она ест ежедневно для долголетия.

Читайте также о популярном напитке на завтрак, который может увеличить жизнь на 2 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье