Это доступно всем: диетолог рассказала, что приостановит старение и продлит жизнь

Диетолог тело на 60% состоит из воды.

Исследования 2023 года показали, что обезвоживание может способствовать воспалению, старению клеток и окислительному стрессу, которые ускоряют процессы старения в организме.

Поэтому правильная гидратация способствует функционированию митохондрий и поддержанию веса, снижая риск хронических заболеваний, таких как ожирение, заболевания почек, гипертония, рак и диабет, которые, как правило, уменьшают продолжительность жизни.

Есть много простых способов предотвратить обезвоживание на долгосрочной основе. Постоянное употребление воды в течение дня - один из лучших способов оставаться увлажненным.

Поэтому стоит взять за привычку регулярно пить воду.