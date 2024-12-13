Это доступно всем: диетолог рассказала, что приостановит старение и продлит жизнь

Долголетие является главным приоритетом для всех людей. Поддержание надлежащего увлажнения организма может помочь приостановить старение организма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Диетолог тело на 60% состоит из воды.
Исследования 2023 года показали, что обезвоживание может способствовать воспалению, старению клеток и окислительному стрессу, которые ускоряют процессы старения в организме.
Поэтому правильная гидратация способствует функционированию митохондрий и поддержанию веса, снижая риск хронических заболеваний, таких как ожирение, заболевания почек, гипертония, рак и диабет, которые, как правило, уменьшают продолжительность жизни.
Есть много простых способов предотвратить обезвоживание на долгосрочной основе. Постоянное употребление воды в течение дня - один из лучших способов оставаться увлажненным.
Поэтому стоит взять за привычку регулярно пить воду.
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