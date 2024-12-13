Это доступно всем: диетолог рассказала, что приостановит старение и продлит жизнь
Долголетие является главным приоритетом для всех людей. Поддержание надлежащего увлажнения организма может помочь приостановить старение организма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Почему гидратация важна для долголетия
Диетолог Кристен Карли рассказала, что человеческое тело на 60% состоит из воды. Тело теряет воду через такие действия, как дыхание, потоотделение и мочеиспускание.
Гидратация играет важную роль в когнитивных функциях, уровнях энергии и физической работоспособности.
Кроме того, вода в организме также участвует в клеточной коммуникации, смазывании суставов, детоксикации и удалении токсинов, выработке слюны, здоровье кишечной микробиомы, предотвращении запоров, пищеварении и регуляции температуры тела.
Чтобы медленно стареть, все эти жизненно важные функции организма должны работать в отличной форме как можно дольше. Поэтому естественно, когда возникает обезвоживание организма и если не решить этого, то возникнут долгосрочные последствия.
Обезвоживание может привести к усталости, спутанности сознания, мышечным судорогам и другим проблемам со здоровьем. Другие распространенные симптомы обезвоживания включают головную боль, мигрень, бессонницу, головокружение, перепады настроения, снижение иммунитета, запор, газы и вздутие живота.
Кроме того, сильное обезвоживание может иметь еще более тревожные последствия, такие как низкое кровяное давление, почечная недостаточность и даже судороги.
Детали исследования
Исследования 2023 года показали, что обезвоживание может способствовать воспалению, старению клеток и окислительному стрессу, которые ускоряют процессы старения в организме.
Поэтому правильная гидратация способствует функционированию митохондрий и поддержанию веса, снижая риск хронических заболеваний, таких как ожирение, заболевания почек, гипертония, рак и диабет, которые, как правило, уменьшают продолжительность жизни.
Вместо этого увлажнение может поддерживать здоровое кровяное давление, работу почек и здоровье сердца, что играет важную роль в длительной и здоровой жизни.
Как оставаться увлажненным
Есть много простых способов предотвратить обезвоживание на долгосрочной основе. Постоянное употребление воды в течение дня - один из лучших способов оставаться увлажненным.
Поэтому стоит взять за привычку регулярно пить воду. И если вода не является вашим любимым напитком, то есть много других замечательных вариантов увлажнения, которые так же будут способствовать долголетию.
Хотя потребности в жидкости очень индивидуальны и зависят от возраста, активности и имеющихся заболеваний.
Также стоит включить в рацион увлажняющие продукты, такие как огурцы, апельсины, дыни и супы. Эти богатые водой продукты добавляют как жидкости, так и необходимые питательные вещества, поддерживая общую гидратацию и хорошее самочувствие.
Ранее 105-летняя женщина называла странный продукт, который она ест ежедневно для долголетия.
Читайте также о популярном напитке на завтрак, который может увеличить жизнь на 2 года.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.