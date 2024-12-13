Это доступно всем: диетолог рассказала, что приостановит старение и продлит жизнь

Долголетие является главным приоритетом для всех людей. Поддержание надлежащего увлажнения организма может помочь приостановить старение организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Почему гидратация важна для долголетия

Диетолог Кристен Карли рассказала, что человеческое тело на 60% состоит из воды. Тело теряет воду через такие действия, как дыхание, потоотделение и мочеиспускание.

Гидратация играет важную роль в когнитивных функциях, уровнях энергии и физической работоспособности.

Кроме того, вода в организме также участвует в клеточной коммуникации, смазывании суставов, детоксикации и удалении токсинов, выработке слюны, здоровье кишечной микробиомы, предотвращении запоров, пищеварении и регуляции температуры тела.

Чтобы медленно стареть, все эти жизненно важные функции организма должны работать в отличной форме как можно дольше. Поэтому естественно, когда возникает обезвоживание организма и если не решить этого, то возникнут долгосрочные последствия.

Обезвоживание может привести к усталости, спутанности сознания, мышечным судорогам и другим проблемам со здоровьем. Другие распространенные симптомы обезвоживания включают головную боль, мигрень, бессонницу, головокружение, перепады настроения, снижение иммунитета, запор, газы и вздутие живота.

Кроме того, сильное обезвоживание может иметь еще более тревожные последствия, такие как низкое кровяное давление, почечная недостаточность и даже судороги.

Детали исследования

Исследования 2023 года показали, что обезвоживание может способствовать воспалению, старению клеток и окислительному стрессу, которые ускоряют процессы старения в организме.

Поэтому правильная гидратация способствует функционированию митохондрий и поддержанию веса, снижая риск хронических заболеваний, таких как ожирение, заболевания почек, гипертония, рак и диабет, которые, как правило, уменьшают продолжительность жизни.

Вместо этого увлажнение может поддерживать здоровое кровяное давление, работу почек и здоровье сердца, что играет важную роль в длительной и здоровой жизни.

Как оставаться увлажненным

Есть много простых способов предотвратить обезвоживание на долгосрочной основе. Постоянное употребление воды в течение дня - один из лучших способов оставаться увлажненным.

Поэтому стоит взять за привычку регулярно пить воду. И если вода не является вашим любимым напитком, то есть много других замечательных вариантов увлажнения, которые так же будут способствовать долголетию.

Хотя потребности в жидкости очень индивидуальны и зависят от возраста, активности и имеющихся заболеваний.