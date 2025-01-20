Диетолог назвала продукты, которые защитят организм от цистита и других инфекций

Какие продукты есть

Диетолог Эмма Дербишир подчеркивает важность диеты для поддержания иммунного здоровья. Поскольку цистит вызван инфекцией, поэтому важно поддерживать здоровье иммунной системы.

Придерживайтесь здорового и сбалансированного питания, богатого фруктами и овощами, с нежирными белками и цельнозерновыми продуктами. Это может помочь сохранить иммунную систему здоровой.

Увеличьте количество здоровых бактерий в кишечнике, употребляя натуральные йогурты или другую ферментированную пищу, такую как кефир, кимчи или квашеную капусту, или принимайте пробиотические добавки. Это может помочь для укрепления здоровья кишечника и иммунитета и снижения риска цистита.

Клюквенный сок иногда рекомендуют, чтобы облегчить состояние при цистите, поскольку он уменьшает адгезию бактерий Escherichia Coli к мочевыводящим путям.

Пейте много жидкости, это поможет вывести бактерии из мочевого пузыря. Особенно полезно пить воду и натуральные соки, например, клюквенный сок, который обладает антибактериальными свойствами.

Избегайте раздражающих веществ: откажитесь от кофе, алкоголя, острой пищи и других продуктов, которые могут раздражать мочевой пузырь.

Важно, что эти методы могут помочь облегчить симптомы, но не заменяют консультацию с врачом.