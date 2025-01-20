Диетолог назвала продукты, которые защитят организм от цистита и других инфекций

Цистит вызывает сильную боль во время мочеиспускания, а также повышение температуры тела и общую слабость. Диетолог рассказала, какие продукты помогут надежно защитить организм от инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Какие продукты есть

Диетолог Эмма Дербишир подчеркивает важность диеты для поддержания иммунного здоровья. Поскольку цистит вызван инфекцией, поэтому важно поддерживать здоровье иммунной системы.

Придерживайтесь здорового и сбалансированного питания, богатого фруктами и овощами, с нежирными белками и цельнозерновыми продуктами. Это может помочь сохранить иммунную систему здоровой.

Кроме того, тем, кто часто болеет циститом, необходимо обратить особое внимание на свой рацион. Основные продукты, содержащие питательные вещества для иммунной функции включают витамин С, который можно найти в ягодах, цитрусовых, помидорах и брокколи, тогда как витамин В12 содержится в мясе, молочных продуктах, яйцах и рыбе.

Источники витамина B6 включают хлеб из грубого помола, мясо (особенно свинину), рыбу, бананы и обогащенные сухие завтраки. Витамин D содержится в немногих продуктах (жирная рыба, например, лосось и сардины).

Увеличьте количество здоровых бактерий в кишечнике, употребляя натуральные йогурты или другую ферментированную пищу, такую как кефир, кимчи или квашеную капусту, или принимайте пробиотические добавки. Это может помочь для укрепления здоровья кишечника и иммунитета и снижения риска цистита.

Клюквенный сок иногда рекомендуют, чтобы облегчить состояние при цистите, поскольку он уменьшает адгезию бактерий Escherichia Coli к мочевыводящим путям.

Способы борьбы с циститом

Идите в душ до и после секса, чтобы бактерии не попадали в мочевой пузырь.

Пейте много жидкости, это поможет вывести бактерии из мочевого пузыря. Особенно полезно пить воду и натуральные соки, например, клюквенный сок, который обладает антибактериальными свойствами.

Избегайте раздражающих веществ: откажитесь от кофе, алкоголя, острой пищи и других продуктов, которые могут раздражать мочевой пузырь.

Важно, что эти методы могут помочь облегчить симптомы, но не заменяют консультацию с врачом.