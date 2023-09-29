Диетолог назвала продукты, о которых следует забыть после 60 лет

Каких продуктов избегать

Американский диетолог Бланка Гарсия назвала еду, которую нужно включить в рацион, если вам больше 60 лет.

Эксперт советует пить больше воды, ведь согласно исследованиям это способствует потере лишнего веса, снижению риска ожирения и диабета второго типа.

Важно сократить потребление или полностью исключить из рациона продукты с высокой степенью обработки - полуфабрикаты, чипсы, выпечку и мороженое.

По словам диетолога, в таких продуктах отсутствуют питательные вещества, способствующие восстановлению клеток и тканей. Но них у них большое количество рафинированных углеводов, красителей и сахара. Это приводит к увеличению веса и нарушению баланса питательных веществ в организме.

Полностью отказываться от углеводов не стоит, можно просто выбирать полезные альтернативы - макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб и коричневый рис.

Такие продукты обеспечат организм клетчаткой, которая продолжает чувство сытости. К тому же для организма полезен растительный белок, который можно получить из чечевицы, фасоли, киноа и грибов.

О как привычках забыть после 60 лет

Занятие спортом

Физические упражнения помогают улучшить когнитивные способности и укрепить сердце. Вы можете просто гулять или плавать в бассейне. Важно, чтобы это были занятия средней интенсивности.

Эксперты советуют людям после 60 лет уделять внимание таким упражнениям минимум один раз в неделю

Уделять мало времени сну

Для тех, кто пересек отметку в 60 лет, нужно спать в среднем 7-9 часов в сутки.

Забывать о прививках

Иммунная система ослабевает с возрастом, поэтому следует вакцинироваться от гриппа и других болезней. О том, какие именно прививки нужны именно вам, лучше узнать у своего семейного врача.